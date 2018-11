Muški sterilitet sve prisutniji, a žene već u 30-im ulaze u menopauzu

San o roditeljstvu ponekad je teško dostižan. Crna Gora, je po procentu neplodnosti na nivou evropskog prosjeka. Neplodno je između 10 i 15 odsto stanovnika, a godišnje se obavi do 550 ciklusa vantjelesne oplodnje.

Iako su potrebe veće, po uspješnosti se uklapamo u ono što radi Evropa.

"To je da idemo na stepen živorođenih po ciklusu i to je negdje oko 28 odsto", kaže za TV Vijesti stručnjak za vantjelesnu oplodnju Tatjana Motrenko Simić.

Motrenko Simić, ipak, misli da ljudi precjenjuju ulogu vantjelesne oplodnje, ne znajući za njene moguće komplikacije.

"Mi nijesmo čarobnjaci iz Oza. Mi zavisimo jako od onoga što ste nam donijeli. Znači, vantjelesna ima svoje komplikacije. To može biti infekcija, to može biti krvarenje kad uzimate jajne ćelije, to može biti duboka venska tromboza..."

A uzroci neplodnosti su razni. Najviše je međutim zastupljen muški sterilitet, zbog osjetljivosti spermatozoida na spoljnu sredinu.

"Evo danas mi je stigao neki članak koji sam jutros imala priliku da procitam o tome koliko mobilni telefoni i upotreba mobilnih telefona, uradili su divnu studiju, smanjuje pokretljivost i smanjuje dobru morfologiju sperme."

Rezultati vantjelesne oplodnje zavise i od žene, ali se priča praktično završava sa 45 godina jer su rezultati nakon toga loši. Ono što posebno brine je sve veći broj mladih zena sa smanjenom rezervom jajnika, koje već sa 30 godina ulaze u period menopauze, kada počinje da opada plodnost.

"Mi se nijesmo nista kao rasa promijenili. To što smo mi naše djetinjstvo produžili do 30. a naš proces definitivnog odrastanja do 40, ne znači da se naše ćelije ponašaju drugačije. Mi svaki dan starimo", naglašava Motrenko Simić.

Zato apeluje na žene da iskoriste sve prednosti savremene medicine i učine ono što se u Crnoj Gori radi .

"Znači nemate partnera ja to sasvim razumijem, ne možete sami napraviti dijete. Ali imate mogućnost da umjesto da odete na ljetovanje negdje ili na neki put, uložite u zamrzavanje sopstvenih jajnih ćelija koje će imati onoliko godina koliko ste imali kad ste ih zamrzli. I vi ćete možda nekoga princa sresti za pet godina, ali ćete za pet godina ako spontano ne zatrudnite moći da uzmete krioprezervirane jajne ćelije koje imaju pet godina manje od vas. Znači, za njih vrijeme ne teče, one su zamrznute na -186 i one ne stare."

Motrenko Simić kaže i da je ideja o formiranju banke sperme u Crnoj Gori teško izvodljiva jer to finansijski ne mogu da izdrže ni mnogo veće države, dok su potrebe za donacijom svega 40 slučajeva godišnje. Na kraju, mlade savjetuje da budu seksualno slobodni ali i odgovorni i da na vrijeme razmisšjaju o potomstvu.

"Jer vrijeme teče. To je jedina stvar koju ne možete da kupite i ne možete da vratite", kaže ona.

