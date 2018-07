Nadin Nassib Njeim, mega zvijezda arapske scene i junakinja serije „Samra“, o materinstvu, uspjehu, obrazovanju i ljepoti

Njen Instagram profil prati 5.6 miliona ljudi, koji obožavaju svaku njenu fotografiju, a upravo zbog toga ova glumica, junakinja serije Samra, koja se emituje na kanalu Vijesti radnim danima od 19.10h, postala je mega zvijezda arapske scene. Međutim, njena djeca Heven(5) i Đovani(3), nemaju sumnje kakvu majku žele. „Oni najviše vole da me vide u udobnoj, običnoj odjeći. Kada me vide u svečanoj haljini ili sa crvenim karminom, mole me da ga skinem i kažu ′Zar ne želiš da obučeš svoju pidžamu i da se družiš sa nama?′“, kazala je ova glumica za arapsko izdanje Bazara.

„Odrasla sam u porodici sa petoro djece. Odrasli smo kao jedno srce i živjeli, nažalost, u teškim okolnostima koje su nas i držale zajedno“ , priznaje ova glumica koja je rođena u sred libanskog civilnog rata. „Nježnost u porodici dala mi je ambiciju da stvorim svoju porodicu zasnovanu na istom osjećanju. Djecu obožavam.“, dodaje uz osmjeh Nadine, koja je 2004.god napustila dom kako bi se prijavila na izbor za Mis Libana, na kojem je i pobijedila.

„Noć prije mog odlaska je bila posljednja prespavana noć pored majke. Onda me je život uzeo. Ukrao me“, kaže ona.

Još kad je bila 12godišnja djevojčica maštala je o učestvovanju na takmičenju ljepote, paralelno sa planovima da postane doktorica. Nakon izbora za mis kreće njen uspon , a Nadine nije željela da odustane od svog sna. Medicinu je zamijenila fakultetom za poslovne studije.

„Obrazovanje je kultura, nije samo stvar dobiti sertifikat. Obrazovanje utiče i razvija ličnost. Čitanje je veoma bitno sa sopstveno obrazovanje. Veoma je važno da njegujemo i da radimo na našem znanju “.

Slavu ove 34-godišnje glumice uvećale su uloge u raznim serijama i filmovima, a zbog brojih obaveza, glumica uz osmijeh dodaje: „Iskreno, planiramo da odemo na veoma dug odmor. Ako nađem vremena, gledaću moje serije na Youtube kanalu“.

Koliko je teško postići uspjeh u Libanu i da li je teško slijediti svoje snove, Nadine je prokomentarisala riječima: „Uspjeh je moguć, ali problem sa uspjehom je što uvijek imate neki izazov. Naša zemlja je patila zbog rata veoma dugo. Živjeli smo u okolnostima koje se ne mogu opisati. Posljedice se još uvijek osjećaju“ i dodaje „Rat me nije doveo do tačke da odustanem od svojih snova, umjesto toga odlučila sam da ovu tešku situaciju učinim povoljnom za mene“.

„Svaku svoju slabost pretvorila sam u snagu, svaku suzu, tugu, svako teško iskustvo u dobro. Gledanje mojih roditelja kako preuzimaju punu odgovornost za nas, uprkos svom hororu koji nas je okruživao, učinio me je ovim što danas jesam. Ojačalo me je“.

Kao dijete majke muslimanke i oca hrišćanina, Nadin je naučila da voli i poštuje sve vjere, s obzirom da je Liban centar različitih religija. Glumica nježnog srca, saosjeća sa svim izbjeglicama, pogotovo sa djecom. „Sa siromaštvom se možete boriti, ali gubitak roditelja za djecu je razarujuć, ništa ih ne može zamijeniti. Smatram da je njima potrebna moralna podrška i da budu okruženi ljudima koji su posvećeni njima, da ih vole i da im pruže nježnost“, poručuje ona.

S druge strane Nadine je govorila i o ljepoti, o današnjem fokusu na pogrešne stvari „Važno je podići svijest o ljepoti i kako je održati. Ali pritisci ljepote su svugdje. Ušli su u svaku kuću, usadili se u svaki ženski um. Postali zavisnost. Ljepota je standardizovana na način da svaka žena želi da bude super zvijezda. Razumijem to, ali vrijednosti i unutrašnja ljepota više nemaju pravu vrijednost, kada je fokus na spoljašnjoj ljepoti“. „Na kraju“, zaključuje Nadine „mislim da je svaka žena lijepa, i ukoliko unutrašnja ljepota ne dođe do izražaja, oko preskače spoljašnju. Ovo je potvrda da je ljepota u ličnosti, ponašanju, načinu života, sve ono što je nevidljivo“.

Usljed velike medijske pažnje usmjerene ka njoj i njenoj porodici, Nadine je zabrinuta za svoju djecu. „Veoma je stresno i iscrpljujuće štititi sebe i svoju djecu od društvenih mreža“. Svojoj djeci ova glumica brani igru na bilo kakvim tehnološkim uređajima. Vratila se tradiciji, knjigama i igračkama. Samo na kratko ova atraktivna Libanka je otkrila da je u skladu sa materinstvom malo promijenila svoj stil odijevaja. Kratke i preotvorene toalete više nijesu njen izbor. Takođe je priznla da ne želi da ima više djece, da su joj Heven i Đovani dovoljni ali da njen suprug, građevinski inženjer Hadi Asmar, želi još jedno dijete. Ostaje da vidimo čije želje, ove popularne porodice u Libanu a i šire, će biti ostvarene.

