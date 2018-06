Ne plaše ih prijetnje nadležnih: Uskoro ističe rok za legalizaciju objekata

Porodica Luke Popovića živi u jednoj od nelegalnih kuća na Kakarickoj gori. On kaže da se neće prijaviti za legalizaciju.

"Nijesam do sada, a mislim bez zadnje ure da i neću", kaže on i ističe da smatra da je u pitanju "čista pljačka".

"Pominju se komunalije, koje komunalije kada smo i asfalt i sve mi platili? Vode ni dan danas nemam poslije 40 godina", dodaje Popović.

Dvadeset godina tu živi i Veselin Vujačić, koji želi da legalizuje kuću.

"Ja sam uradio elaborat, čekam da se to zavede u katastar, poći ću do Opštine da vidim koji su uslovi za prijavljivanje, ako budem imao novca za te takse i čuda, ja ću da se prijavim. Neću da mi djeca imaju problema, ipak oni će da ostanu poslije mene ovdje da žive", kaže on.

Koliko ima nelegalnih objekata pokazaće presjek orto-foto snimka i katastarskih podataka. Nezvanične procjene pokazuju da ih je na teritoriji Crne Gore između četrdeset i čak sto hiljada, a zahtjeva za legalizaciju je u odnosu na to simboličan broj.

"Ukupno 3442 zahtjeva za legalizaciju bespravnih objekata podnijeto je lokalnim samoupravama. Najviše zahtjeva podnijeto je u Herceg Novom u kome se za legalizaciju prijavilo 764 građana", navode iz Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Računa se da je najviše "divljih" objekata u Podgorici, Budvi i Ulcinju. U Podgorici su se prijavila svega 382 vlasnika, u Budvi 372, a u Ulcinju 259. U Tivtu ima 175 zahtjeva, na Žabljaku 60, dok su na dnu liste Mojkovac sa 15 i Plav sa četiri zahtjeva.

Vlasnici nelegalnih objekata ponavljaju da je država dozvolila da problem eskalira, a da su samo oni na gubitku.

"Za šta prima građevinska inspekcija svih ovih 40 godina platu?" pita se Popović, dok Vujačić kaže da su "ulice nikakve", baš kao i struja, dok vodu nemaju.

Iz Vlade uzvraćaju da su propisani uslovi legalizacije maksimalno povoljni.

"Građani sada imaju priliku da legalizuju bespravne objekte po povoljnijim uslovima nego što su legalni graditelji mogli da grade", ističu iz MORT-a.

Za prosječnu kuću u Podgorici veličine sto kvadrata, iznos naknade za komunalno opremanje biće rata od 33 eura na 10 godina ili 16 eura na 20 godina. Mnogima je i to previše.

"Nas je dvanaestoro u ovoj kući", ističe Popović.

Vujačić kaže da u šestočlanoj porodici trenutno samo on radi.

"Rata i nije velika, ali postavlja se pitanje - legalizacija stambenog objekta, a šta sa zemljom? Ima ljudi koji su plaćali porez, ništa im ne priznaju, to nije u redu, dosta stvari nije u redu, ali niko neće da nas posluša", dodaje on.

Nadležni poručuju da rok ostaje isti i podsjecaju na kazne.

"Zakonom je predviđen rok do 15. jula i on se neće produžavati. U slučaju nepodnošenja zahtjeva predviđene su prekršajne sankcije, plaćanje naknade za korišćenje prostora jedinici lokalne samouprave, plaćanje uvećanog poreza za bespravni objekat i konačno uklanjanje istog u skladu sa zakonom", napominju iz MORT-a.

Popović kaže da za prijetnje "ne daje ni pet para".

"Neka dođu, pa da vidimo šta će biti, hoće li da je sruše", ističe on.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)