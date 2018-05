Nepoznanica koliko je zaposlenih u Vladinim službama za odnose s javnošću

Postavljajući nadležnima pitanja svakodnevno, kako bi javnost obavijestio o tome šta i kako rade Vladini resori, kolega Draško Milačić ima različita iskustva.

"Negdje imamo dobre primjere gdje dobijamo odgovore na postavljena pitanja u roku. Negdje ne dobijemo odgovore, odnosno pošaljemo pitanja, niti nam se javi da nećemo dobiti odgovore", kaže Milačić.

Koliko je zaposlenih u Vladinim resorima zaduženo za odnose sa javnošću, odnosno komunikaciju sa medijima, novinari TV Vijesti nisu uspjeli da izračunaju, jer svi podaci nijesu dostupni.

Rukovodilac Vladine Službe za odnose sa javnošću Srđan Kusovac na ovo pitanje odgovara da nema svako ministarstvo PR službu, da u nekim resorima postoje kancelarije ili odjeljenja za komunikacije, dok su u nekim ti službenici u kabinetima ministara.

Na pitanje koja ministarstva imaju najveći broj zaposlenih u PR službi, a koja najmanji, ovako odgovara:

"Liste zaposlenih u ministarstvima su na sajtovima i dostupne su javnosti. Ono što ja znam je da su, osim u nekoliko izuzetaka, u svakom od ministarstva na tim poslovima angažovane po dvije osobe", kazao je Kusovac.

Pregled sajtova svih devetnaest resora, ne daje, međutim, kompletnu sliku. Tako se, na primjer, na sajtovima čak četiri ministarstva uopšte ne mogu naći podaci o službama za odnose s javnošću. To su Ministarstvo unutrašnjih poslova, kulture, za ljudska i manjinska prava, kao i Ministarstvo vanjskih poslova, u kome je prema starom spisku službenika, u ovoj službi četvoro ljudi.

Neki resori, poput ministarstva finansija i odbrane, imaju samo kontakt sluzbe za odnose s javnošću, bez informacija o tome kome se možete obratiti i koliko je zaposlenih u tim službama. Prema nezvaničnim informacijama, Ministarstvo odbrane, koje nema zvaničnog portparola, broji i do deset zaposlenih u službi za odnose s javnošću.

Za ove poslove, u devet ministarstava, prema informacijama na sajtu tih resora, zadužena je po jedna osoba, čija su imena dostupna. To su ministarstvo pravde, prosvjete, nauke, ekonomije, poljoprivrede, sporta, javne uprave, turizma i saobraćaja. Prema nezvaničnim informacijama, u Ministasrtvu turizma četiri osobe su u sektoru za odnose s javnošću. Da imaju više od jednog zaposlenog u tim službama, vidi se samo u PR službi Ministasrtva zdravlja, gdje su dostupne tri osobe, sa svim podacima, i Ministasrtva rada – dvije.

Zvanično, ni dvadeset, ali nezvanično znatno veći broj zaposlenih u PR službama, nije garancija da će javnost dobiti potrebnu informaciju.

Recimo za Ministasrtvo saobracaja, u vezi sa autoputem, to traje tri godine, od zvaničnog početka radova, još je bilo priče i prije toga, mislim da smo samo jednom dobili odgovore ko su podizvođači, i to je negdje bilo u početku. Prije toga, poslije toga osnovne podatke o radovima, koliko se uradilo, oko nekih problema na autoputu, apsolutno ništa nijesmo dobijali", kaže Milačić.

Navodi i pozitivan primjer, ali ukazuje da se nekad samo zadovolji forma.

"Poreska uprava na primjer, dobijemo sve informacije koje tražim, takođe objavljuju se liste blokiranih preduzeća, crne liste i tako dalje, tako da imamo podatke koje apsolutno nijesmo mogli da dobijemo. Ja lomuniciram sa ministarstvom ekonomije, finasija, tu je onako – šareno, dobijamo odgovore, nekad su ono – dobili smo odgovor, ali ne zadovoljava naše potrebe i nije to to sto smo tražili", kaže on.

Sa druge strane, Kusovac kaže da Vlada Crne Gore po otvorenosti i transparentnosti svojih politika drži lidersku poziciju u regionu, ali da je u februaru ove godine odlučila da obrazuje Komisiju za pripremu Komunikacione strategije Vlade Crne Gore za period 2018-2020.

Tako će, poručuju, mediji dobijati kvalitetnije informacije, a građani lakše dolaziti do njih.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)