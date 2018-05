Nikad više predizbornih obećanja: Hoće li Podgorica postati novi Dubai

Jedva čekam da vidim kakav će Dubai Podgorica da postane nakon izbora – to je rečenica sa društvenih mreža koja možda najbolje opisuje kampanju koju je proteklih mjeseci vodili glavni učesnici nedjeljnih izbora u Podgorici i ostalih deset gradova.

Lista obećanja - nikad duža i impresivnija, od novih domova zdravlja i vrtića, akva parkova i zoloških vrtova, preko tramvaja, sportskih i kulturnih objekata, do biciklističkih staza i šetališta pored Morače. I Boban Novović, urednik podgoričke rubrike u nezavisnom dnevniku Vijesti je impresioniran.

“Koliko smo se samo puta provozali auto-putem do Kolašina kroz te video ilustracije. Što se tiče Podgorice, da Koniku fali samo akva park ima sve ostalo, fali zološki vrt, tramvaj...Prosto su se nametali svi u jednom trenutku što više nekakvih ideja da prospu“, ističe Novović.

I dok je opozicija bila fokusirana na obećanja, u DPS-u i SD-u su nastavili sa dobro ustaljenom praksom – otvaranjem nekada i polugotovih objekata i obilascima brojih gradilišta. Samo danas, najavljena su dva nova vrtića u Podgorici dok je ministar prosvjete Damir Šehović od Rožaja do Plava najavio pravi infrastrukturni bum u oblasti obrazovanja. Škole, vrtići, sportski tereni i i još po nešto.

„U Osnovnoj školi “Hajro Šahmanović” u toku je rekonstrukcija toaleta, a projekat je vrijedan 38 hiljada eura“, kazao je Šehović.

Negdje u isto vrijeme premijer Duško Mraković i ministar kulture Aleksandar Bogdanović, otvorili su u Pljevljima rekonstruisani Dom kulture, čija je gradnja trajala deset godina.

„Dom kulture jedan od najimpresivnijih objekata društvene infrastrukture u Crnoj Gori, moguće i u regionu“, istakao je Marković.

Mnogima smeta što su DPS i SD implicitno prisvajali te projekte kao isključivo njihov uspjeh.

„To je novac građana, i tako bi trebalo ljudima da se saopšti, ali opet svaka gradska uprava to je željela prikaže kao svoj uspjeh, ali kao i uspjeh partija. Oni mašu nekakvim brojkama, toliko se asfaltiralo, toliko se uradilo, ne sumnjam ja, urađene su neke stvari, ali nabitniji oni projekti, čini mi se da nijesu dovršeni do kraja", napominje Novović.

Ova izborna kampanja ostaće upamćena i po međusobnim optužbama za plagiranje i krađu ideja. Iz koalicije Demokrate i URA najavili su da će, kada dođu na vlast, osnovati prvi vaterpolo klub u Podgorici. DPS je ekspresno, sjutradan, osnovao ovaj klub, tvrdeći da je to njihova ideja.

„To je to nadmetanje, u okviru svih ovih ideja. Vi poželite to prethodni dan, sjutra dan se to osnuje, sve je to bilo u okviru toga. Pravite nemoguće, reagujete brzo. Svakom ko ima probleme, ko nema kanalizaciju, kome čim pane prva kiša djeca ne mogu da odu u školu suvih cipela, taj zna da je to prevara“, kaže Novović.

Ova kampanja je i prva od nezavisnosti u kojoj DPS nije dominantno pričao o odbrani države i raznim unutrašnjim neprijateljima.

„Sjetio se neko konačno da su ovo lokalni izbori. Očigledno da je neko ovima iz DPS šapnuo na uvo, dajte ljudi, dosta je više izdaje, dajte da vidimo što može da se uradi na lokalnom nivou, šta to treba da znači“, dodaje Novović.

Ipak, ni ovog puta nijesu izostale priče o odbrani srpstva u Crnoj Gori.

„Ukoliko budemo dio nove vlasti u Podgorici, izmjestićemo spomenik vojvodi Mirku Popoviću sa Trga nezavisnosti", poručio je nosilac liste koalicije DF-SNP Slaven Radunović.

Velika obećanja nijesu se samo čula po Podgorici. Ovih dana sa najviših adresa čule su se poruke da je sjever bogatstvo ove zemlje. Tako je Rožaje postalo snažno uporište evropske perspektive, Kolašin grad u kojem se realiziju najveći projekti u državi, dok je najsvjetlija budućnost izrečena za Žabljak.

„Ima jedna priča u koju često priča, i u koju sve više počinjem i sam da vjerujem, da će Žabljak za jedno pedesetak godina biti glavni grad Crne Gore“, kazao je Milan Roćen.

U nedjelju će pravo glasa u ovih jedanaest gradova imati oko 320 hiljada birača.

