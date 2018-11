Niko ne preuzima odgovornost: Akademija umjetnosti na Cetinju "slavi" 10 godina izgradnje

Univerzitetski kompleks fakluteta umjetnosti na Cetinju ove godije proslavlja značajan jubilej 10 godina.

Ali ne 10 godina postojanja, već 10 godina izgradnje.

Akademija umjetnosti na Cetinju, kako je još zovu u kapitalni budužet ušla je 2009 godine. Međutim, kamen temeljac udaren je tek 2012 godine, I od tada se gradi.

Odluka o izgradnji novog doma za cetinjske akademije donijeta je još 2008. 10 godina kasnije , na prostoru starog Oboda, još uvijek je gradilište. Profesor Darko Antović, redovni profesor na Faklutetu dramskih umjetnosti, podosjeća da je taj fakultet već skoro 25 godina od svog osnivanja podstanar, kao uostalom I likovna I muzička akademija.

"2011 su počeli ti radovi…međutim evo dokle smo mi došli, došli smo do ove godine, radovi nijesu završeni, kako će se to završiti, većina od nas uglavnom I ne zna, jer nijesmo uključeni”, kazao je Antović

Dinamikom izgradnje ovog i još nekih objekata , prošle godine bavila se i Državna revizorska institucija. U svom izvještaju koji je bio negativan, postavljena su pitanja koja su upućena na tri adrese: Direkciji javnih radova, Ministarstvu Finansija I Ministarstvu prosvjete. Ista pitanja početkom sedmice, na iste tri adrese poslala je i televizija "Vijesti".

1. U kojoj fazi realizacije se nalazi projekat?

2. Koliki je procenat realizovanih aktivnosti?

3. Koliki je procenat iskorišćenih finansijskih sredstava?

4. Koji je prvobitni rok završetka projekta?

5.Koliko je probijen taj rok, i da li će neko zbog toga platiti penale?

6. Kada očekujete da bi ovaj objekat mogao biti završen i stavljen u funkciju?

Projekat je dio kapitalnog budžeta, i vrijedan je oko 21 milion eura. Logično bi bilo da se dinamikom trošenja tolikog novca, bavi ministartsvo finasija. Međutim, izgleda da nije tako. Osim što nemaju podatke o trošenju novca, izgleda da ne znaju ni koje ministarstvo je nosilac posla.

"Upućujemo Vas na Ministarstvo kulture i Direkciju javnih radova koje su nadležne za sprovođenje projekta", saopšteno je iz Ministarstva finansija.

A nosilac posla je Ministarstvo prosvjete, jer se radi o objektu iz oblasti obrazovanja. Međutim, iako je krovna institucija u toj oblasti, i oni lopticu prebacuju u drugo dvorište.

"Molimo Vas da u cilju dobijanja precizne informacije kontaktirate Univerzitet Crne Gore, koji ima direktnu komunikaciju sa Direkcijom javnih radova po ovom pitanju", saopšteno je iz Ministarstva prosvjete.

Od Direkcije javnih radova nijesmo dobili nikakav odgovor. Kao ni od Univerziteta. Naš sagovornik podsjeća nadležne institucije, da cetinjske akademije žive svoj život već nekoliko decenija, I to u vrlo lošim uslovima.

“Da li će to i dalje privlačiti studente, da li će to I dalje omogućiti da određeni kvalitet sa tih akedemija izađe. Nije preduslov samo zgrada i uslovi, to je tačno. Kadar je jedan koji je najbitniji , ali dajte neke uslove, jer prošla su ta vremena, kada smo se mi tresli na sceni Zetskog doma, sa prvom generacijom glumačkom, i kad smo držali nastave pod kišobranima I sa lavorima, kupeći vodu sa krova. I niko se nije bunio. Ali dali je to vrijeme danas, danas se ipak traži nešto drugo”, kazao je Antović.

Ako akademija umjetnosti, ikada bude završena, prostiraće se na površini većoj od 25 hiljada kvadratnih metara. Gradnjom Univerzitetskog kompleksa, pod jednim krovom trebalo bi da budu objedinjeni Fakultet dramskih umjetnosti, Fakultet likovnih umjetnosti, Muzička akademija. U sklopu Kompleksa, biće izgrađena i zgrada Rektorata, studentski dom, apartmanski kompleks za smjestaj gostujućih profesora te koncertni i izložbeni prostori, veliki podzemni parking.

