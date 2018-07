Nikolić: U julu može doći do formiranja Radne grupe za reformu izbornih zakona

U Demokratskoj partiji socijalista (DPS) vjeruju da bi do kraja mjeseca mogli da počnu pregovori o formiranju Radne grupe koja bi se u Skupštini bavila reformom izbornih zakona. U Demokratskom frontu (DF) misle da nije potrebno žuriti.

U DPS se još ne izja izjašnjavaju da li im je prihvatljivo da to bude ad hok radno tijelo, kakvo su predložili Demokratska Crna Gora i Građanski pokret URA, sa jednakom zastupljenošću vlasti i opozicije, kao i predstavnicima civilnog sektora.

Ovakav predlog prihvatljiv je opozicionoj Socijaldemokratskoj partiji (SDP) koja zagovara stav da se radna grupa formira što prije.

U DF međutim ne misle da se tim poslom treba baviti prije jeseni. Neprihvatljivo im je i učešće civilnog sektora.

Tek što su završeni lokalni i predsjednički izbori na kojima su se ponovile stare i goleme boljke iz prethodnih izbornih ciklusa otvoreno je pitanje nove izborne reforme.

Konkretan predlog, potekao je od Demokrata i URE i podržan je u Briselu, između ostalog, podrazumijeva hitno formiranje ad hoc parlamentarnog radnog tijela.

To je i uslov da se ove dvije partije vrate u parlament. Vladajućem DPS-u ovo je u načelu prihvatljivo, a početak je moguć već u julu.

"DPS-u je apsolutno prihvatljivo da razgovaramo sa kolegama iz opozicije na sve teme, samim tim i na temu izmjene izbornog zakonodavstva, ali i o modalitetima kroz koje će se to raditi, o samoj strukturi radne grupe, u ovom trenutku još ne bih govorio ništa više. Što se tiče samog početka pregovora, mislim da su to više tehničke stvari, nego suštinske, tako da pretpostavljam da je moguće da dođe do formiranja te radne grupe u julu mjesecu", kazao je Miloš Nikolić (DPS).

Tako, međutim, ne misle u najjačem opozicionom savezu - DF.

"Imajući u vidu činjenicu da neće biti nkakvih prijevemenih izbora na jesen, smatramo da bi ta parlamentarna grupa trebalo da bude formirana na jesen, i da tada počne sa radom", istakao je Milan Knežević (DF).

U SDP kažu da zajedničko radno tijelo treba formirati što prije.

"U potpunosti podržavamo ovaj predlog i mi smo za to da se ova ad hoc grupa što prije formira, bilo bi poželjno da se fomira do kraja ovog zasjedanja, do kraja jula, kako bi već od jeseni počela sa ažurnim radom", kazala je Draginja Vuksanović Stanković (SDP).

U DF su i protiv predloga Demokrata i URE da tijelo, koje će se baviti izbornom reformom, ima po šest članova vlasti i opozicije.

Traže učešće na osnovu zastupljenosti u parlamentu i da njima pripadne mjesto kopredsjedavajućeg. Neprihvatljivo im je takođe i da u grupi participiraju predstavnici NVO.

"Jasno vidimo da se tu radi o projektu američke ambasdorke, koja pokušava, sa civilnim sektorom i dijelom opozicije, da kreira izborni ambijent i političke procese u Crnoj Gori, praveći neku novu koaliciju. Ja nemam ništa protiv, ako će civilni sektor da se kandiduje na nekim predstojećim parlamentarnim izborima i da kroz formu političkog djelovanja pridobije povjerenje građana i da onda učestvuje i u izmjeni izbornog sistema i izborih pravila", kazao je Knežević.

Na ovakav stav reagovali su iz URE, optužujući Kneževića da tako najviše ide na ruku DPS-u, te da ispoljava animozitet prema NVO, sličan onome koji, kako primjećuju, njeguje lider te partije Milo Đukanović.

Sa druge strane, DPS i SDP nijesu protiv učešća predstavnika civilnog sektora u radnoj grupi koja će se baviti izbornom reformom.

"Raspoloženi smo da čujemo šta je mišljenje NVO sektora, da slušamo njihove predloge, razmotrimo, i sve ono što budemo smatrali ispravnim da uvrstimo u pozitivno zakonodavstvo". kazao je Nikolić.

"Naravno da mi podržavamo učešće NVO sektora u smislu da podržavamo svaku dobronamjernu sugestiju", rekla je Vuksanović Stanković.

Prema saznanjima Televizije Vijesti, predlog Demokrata i URE mogao bi se razmatrati na Kolegijumu predsjednika parlamenta već ove sedmice.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 1 (1 glasova)