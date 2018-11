Novi snimci MANS-a: CRBC otpadne vode ispušta u pritoku Tare?

Kineska kompanija CRBC, izvođač radova na dionici autoputa Smokovac-Mateševo, otpadne vode sa probijanja dva tunela koji će petlju Mateševo povezati sa ostatkom autoputa ka Podgorici, ispušta direktno u Jabučki potok, pritoku rijeke Taru. To pokazuju snimci koje je napravio Istraživački centar MANS-a na 38. kilometru ove dionice, u neposrednoj blizini Jabučkog potoka.

Pored potoka su instalirane i cijevi za odvod otpadnih voda nastalih pranjem mješalica betona na toj lokaciji, ali MANS-ovi snimci pokazuju da CRBC otpadnu vodu ispušta direktno u potok i, neprečišćenu, u Taru.

Da se ne radi o izlovanom incidentu upozoravaju iz ove NVO , koja prethodnih sedmica intenzivno prati radove na toj trasi autoputa.

"Svaki put kad smo izašli na teren imali smo istu situaciju, da se otpadne vode iz tunela Meteševo slivaju kroz Jabučki potok direktno u Taru, bez ikakvih filtera i bez ikakvih prečišćivača. To nas navodi na zaključak da se ovdje ne radi o izolovanom incidentu, već da se radi o jednom kontinuiranom ispuštanju otpadnih voda direktno u Taru", kaže Dejan milovac iz MANS-a.

Da su nadležna državne institucije znale da se Tara zagađuje otpadnim vodama sa gradilišta, potvrđuju zvanični nalazi Instituta za javno zdravlje i Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju. Tokom ove i prošle godine, ispitivanja kvaliteta vode na ovom dijelu gradilišta autoputa pokazala su da je čak u 26 slučajeva uzorak vode bio neispravan.

Pored Jabučkog potoka, ispitivanja su radjena i na drugim lokacijama, a neka su pokazala da postoji problem i sa tretmanom otpadnih voda kroz instalirane kolektore za prečiščavanje.

Od Uprave za inspekcijske poslove, u čijoj su nadležnosti Ekološka inspekcija i Inspekcija za vode, nismo dobili odgovor na pitanje da li su postupali po prijavama za ispuštanje otpadnih voda na lokaciji Kamp Jabuka, na dionici autoputa Smokovac-Mateševo.

Elaborat procjene uticaja autoputa na životnu sredinu obavezao je Ministarstvo saobraćaja kao investitora, i CRBC kao izvođača radova, da kvartalno ispituju kvalitet vode koja dolaze u dodir sa izgradnjom autoputa.

Isti dokument je propisao i obavezu svim institucijama koje su u posjedu izvještaja o mjerenjima da te informacije podijele sa javnošću, što je izostalo. Posebno je definisana obaveza Ministarstva saobraćaja da makar jednom godišnje informiše javnost na svojoj internet stranici.

"Imamo situaciju da se od građana kriju informacije koje su zagarantovane Ustavom i zakonima, tj informacije o stanju životne sredine. Još uvijek niko nije snosio odgovornost za to što se desilo, što je omogućilo i CRBC-u i Ministarstvu saobraćaja kao investitoru da nastave da rade ono što rade na terenu. MANS je do prvih informacija da se otpadne vode ispuštaju u Taru došao upravo po prijavi građana i ja ovim putem želim da apelujem na sve građane koji žive u neposrednoj blizini gradilišta, ali i one koji imaju bilo kakve informacije o tome šta Ministarstvo saobraćaja i CRBC rade na bilo kojoj dionici autoputa, da se jave MANS-u, mi ćemo to pokušati da dodatno istražimo i dalje procesuiramo", kaže Milovac.

Okrugli sto o uticaju izgradnje autoputa na rijeku Taru, u organizaciji MANS-a i uz podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, održaće se sjutra u 10 sati u podgoričkom EU info centru. U diskusiji će učestvovati predstavnici organizacija za zaštitu životne sredine i ekološki stručnjaci.

