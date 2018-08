Obnova Mosta na Đurđevića Tari: Kinezi obećali pet miliona, pa traže strpljenje

Sporazum o privrednoj - tehničkoj saradnji kojim je Kina izrazila spremnost da donira rekonstrukciju Mosta na Đurđevića Tari potpisan je u maju prošle godine. Uslijedila je Studija izvodljivosti koja je pokazala da predviđeni iznos od 20 miliona kineskih juana neće biti dovoljan pa je potpisan novi sporazum u maju ove godine po kojem je kineska strana prihvatila da donira dodatnih 20 miliona juana, sveukupno oko pet miliona eura. Potpredsjednik Vlade Milutin Simović je tada najavio da će rekonstrukcija brzo započeti.

"Tako da sam siguran da ćemo svi zajedno biti brzo svjedoci, kada ćemo na bazi tih već sada obezbijeđenih preko 5 miliona eura ući u jednu značajnu rekonstrukciju tog važnog objekta", rekao je u maju Simović.

Ipak, obnova mosta još nije započeta a iz Simovićevog kabineta saopštili su TV Vijesti da je razlog to što je, nakon godišnjeg zasjedanja kineskog parlamenta, došlo do personalnih promjena u vladi u Pekingu pa su nas Kinezi zamolili za strpljenje. Iz nevladine organizacije „Breznica“ upozoravaju da se most nalazi u lošem stanju i da je neophodno što prije započeti radove kako bi se izbjegle eventualne nesreće.

"Mi ne vidimo neke pomake. Ovo se stalno odlaže i samo se priča o tome da će biti ta rekonstrukcija mosta međutim na terenu se ništa ne vidi. Još jednom podvlačimo da je vrlo važno da se što hitnije preduzmu mjere jer ovaj most je zaista u toliko lošem stanju da zahtjeva hitno reagovanje nadležnih", rekao je izvršni direktor NVO „Breznica“, Milorad Mitrović.

S druge strane, iz Simovićevog kabineta kazali su TV Vijesti da su diplomatskim kanalima, obaviješteni od kineske strane da se privode kraju neophodne procedure i da će bez obzira na činjenicu da rok za realizaciju ovog projekta nije definisan, biti prioritet u narednom periodu. A kada je u pitanju bezbjednost mosta dodaju.

"Da je Most na Đurđevića Tari, kao, između ostalog i veoma važan saobraćajni objekat, na važnom koridoru u Crnoj Gori, u potpunosti bezbjedan za korišćenje. O tome savjesno i redovno brinu nadležne službe, a potvrdio je i kineski ekspertski tim koji je posjetio Most u decembru prošle godine", stoji u odgovoru iz kabineta Simovića.

Most na Đurđevića Tari izgrađen je 1940. godine a kada je dovršen bio je jedan od najvećih saobraćajnih objekata u svijetu. Otada je imao samo jednu nepotpunu rekonstrukciju.

