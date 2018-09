Opet odloženo izvršenje kazne za bjelopoljske doktore: Roditelji beba gube strpljenje

Ljekarima bjelopoljske bolnice, koji su pravosnažno osuđeni na po godinu zatvora zbog infekcije pet beba, od kojih je jedna preminula, još jednom je odloženo izvršenje kazne. Iako je u zatvor trebalo da idu još prije 4 mjeseca ,Osnovni sud u Bijelom Polju je dva puta odlagao izdržavanje kazne i to na osnovu medicinskih vještačenja.

Roditelji zaraženih beba gube strpljenje jer kako kažu na pravdu čekaju od novembra 2014. kada se infekcija desila.

"Prvo se odlagalo donošenje presude, zatim sad evo opet imamo isto takve reakcije ovog pravosuđa na određivanje tog zatvora", kazao je Eldin Salemović, roditelj inficirane bebe.

"Nemamo povjerenje u sudstvo kao na početku tako i sada na kraju kada treba konačno da se finalizuje ta njihova odluka", kazao je Predrag Karišik, roditelj inficirane bebe.

Prema odluci suda, novi datum do kog su bivši direktor bjelopoljske bolnice Tomislav Jeremić i bivši načelnik Ginekološko akušerskog odjeljenja Zvonko Puletić u obavezi da se jave sudu radi slanja na izdržavanje kazne zatvora je 28. oktobar, dok njihova koleginica, pedijatar Jela Cimbaljević, to treba da uradi najkasnije do 20. oktobra. Četvrti ljekar koji je osuđen zbog infekcije beba, bivša načelnica Dječijeg odjeljenja i Odsjeka za neonatologiju, Haka Tahirović, takođe je podnijela zahtjev za odlaganje kazne , ali u njenom slučaju sud još nije donio odluku. Roditelje posebno brine to što se izvršenje kazne može odlagati u nedogled.

"Najgore je to što se ni po zakonu ne precizira do kad može da se odlaže taj zatvor, taj odlazak u zatvor. Apelujemo na nadležne institucije da se to što prije privede kraju", kazao je Salimović.

"Pozivam Vesnu Medenicu i ministra pravde Zorana Pažina da reaguju kao u nekim drugim slučajevima kada su reagovali, kada su tražili hitno zatvaranje ili pritvor, kada se radi o napadima na sudije ili nekim drugim slučajevima, tako da i u ovom slučaju zatraže da se ispoštuje sudska presuda", kazao je Karišik.

Prema Zakonu o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjera bezbjednosti, osuđena lica zbog lošeg zdravstvenog stanja, imaju pravo na odlaganje izvršenja kazne dok bolest, bolničko liječenje ili postbolnički rehabilitacioni tretman traje. Dakle, zakonom nije propisan krajnji rok kada moraju biti upućeni na izdržavanje kazne, ukoliko nalaz vještaka medicinske struke pokaže da je zdravstveno stanje osuđenog lica takvo da ga čini nesposobnim za izdržavanje kazne, odnosno boravak u zatvorskim uslovima.

