Otac bebe koja je zamijenjena: Nikome ne zamjeram

Zamjene beba u porodilištu Kliničkog centra Crne Gore, koja se dogodila prije dva dana uznemirila je crnogorsku javnost. Već danas na zahtjev ministra zdravlja smijenjen je direktor Klinike za ginekologiju i akušerstvo Vojislav Miketić, a protiv medicinske sestre koja je to navodno učinila pokrenut je krivični postupak zbog sumnje za sabotažu.

Otac bebe koja je zamijenjena i koji nije želio da otkrije identitet, u izjavi za TV "Vijesti" kaže kako je sve doživio kao slučajnu grešku.

Kako je došlo do zamjene beba u Kliničkom centru prije dva dana i zašto se to desilo, još nema zvaničnog odgovora.

"U ovom trenutku vam ne mogu dati više informacija", kazala je PR KCCG Gorica Soković.

Suprug porodilje koja je uzela pogrešno dijete, a koji je tražio anonimnost, kaže za TV Vijesti da se nije desilo ništa strašno. Nakon što su preuzeli dijete, na parkingu Kliničkog centra primjetili su da nije njihovo. On je zvao Klinički da kaže da je greška, a medicinska sestra je u isto vrijeme zvala njegovu suprugu, koja tada nije čula telefon. Ubrzo je kaže, sve riješeno.

"Čim smo se vratili u bolnicu, na prijemnom su nas sačekali, preuzeli dijete, naše vratili, to je par minutra trajalo, eto to je to, iskreno nikome ne zamjeram, desilo se, ništa strašno i to je to, drugo ne mogu ništa reći", kazao je suprug porodilje.

U Kliničkom centru međutim smatraju da je posrijedi sabotaža.

"Menadžment Kliničkog centra je pokrenuo krivični postupak protiv medicinske sestre, jer osnovano sumnja da se radi o sabotaži, a ne o slučajnom propust. Menadžmet naše ustanove ispituje sve okolnosti nastalog incidenta. Ovakav incident do sada nije zabilježen, a javnost uvjerevamo da će svi odgovorni biti najstrožije sankcionisani", kazala je Soković.

Već su razriješeni direktor Klinike za ginekologiju Vojislav Miketić - što je bio zahtjev ministra zdravlja Kenana Hrapovića, kao i načelnica i glavna sestra na Odjeljenju za terminsku novorođenčad .

Protiv medicinske sestre i dežurnog neonatologa, pokrenuti su disciplinski postupci.

Ministar Hrapović je inace u saopštenju istakao da je nedopustivo da se u 21. vijeku dešavaju ovakvi propusti.

Nadležni ponavljaju da se ovo ne bi desilo da su se poštovali protokoli. Uvode i nove mjere.

"Dodatno ćemo prilikom otpusta novorođenčadi pojačati bezbjednost, da će prilikom otpusta, biti prisutan neonatolog i dvije medicinske sestre", kazala je Soković.

Iz Sindikata doktora medicine, čiji je smijenjeni direktor Klinike za ginekologiju Vojislav Miketić član, zatražili su hitnu smjenu ministra Hrapovića za kog se, kako kažu, vezuju brojni skandali koji nisu bili povod njegove smjene. Poručuju da je potrebno stati sa postavljanjem političara na važne pozicije u zdravstvu, kao i prestati sa žrtvovanjem ljekara.

