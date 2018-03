Tok emisije:

21:20 Zogović smatra da je sporna i prosječna plata u Crnoj Gori i da se na osnovu podataka Poreske uprave dolazi do oko 440 eura.

21:15 Maslovarić ističe da Crnoj Gori fali solidarnosti. "Ovaj momenat bi morao da bude otrežnjujući, da građani shvate da moraju da se povežu", poručuje Maslovarić.

21:06 Damjanović navodi da je minimalna zarada u Crnoj Gori najmanja u regionu.

21:00 Zogović podsjeća da u Monstatu tvrde da 90 odsto građana ima riješeno stambeno pitanje. On navodi da ankete ne predstavljaju realnu sliku jer se računa da su obezbjeđene punoljetne osobe koje žive kod roditelja i ostalih rođaka.

20:50 Maslovarić kaže da je izgubila povjerenje u opoziciju. "Institucije kriju podatke, one su otkinute od realnosti, nisu naše institucije, okrenuli su se od građana", smatra Maslovarić.

20:45 Damjanović smatra da se podacima pokušava predstaviti da je stanje bolje nego što jeste. "Crna Gora je u demografskim problemima, za jednu generaciju će ovdje biti 50 hiljada ljudi manje", podsjeća Damjanović.

On podsjeća da nije floskula kada se kaže da u u Crnoj Gori evropske cijene, a balkanske zarade.

20:38 Zogović kaže da će USSCG tražiti sjednicu Socijalnog savjeta gdje će se analizirati metodologija za obračun minimalne potrošačke korpe.

On je poručio da će Sindikat raditi svoju potrošačku korpu.

20:28 Pogledajte današnji pres Monstata.

20:23 Maslovarić ističe da su građani u ovakvom sistemu potpuno izgubljeni. Ona smatra da je vlast odgovorna, ali i da postoji odgovornost opozicije.

"Mi smo 2006. dobili državu, a evo sada smo na ivici da je izgubimo", poručuje Maslovarić.

20:18 Damjanović smatra da je srednja klasa razorena, a da se isključenjem dijela proizvoda pokušava simulirati da ona postoji.

20:12 Zogović pita zašto nije poštovano da se o potrošačkoj korpi priča na Socijalnom savjetu. On ističe da Monstat navodi da je reviziju potrošačke korpe radio sam. "Krizni porez je do sada radnike koštao 48 miliona eura".

20:08 Maslovarić podsjeća da se svako društvo još od 18. vijeka sastoji od siromašnog sloja, srednje klase i bogatih ljudi. "Više ne znamo koliko imamo bogatih, a imamo ogromnu masu ljudi koja je u apsolutnom siromaštvu ili siromaštvu. Porazno je da u 21. vijeku pričamo o tome u državi od 650 hiljada ljudi", kaže Maslovarić.

Foto:

20:03 Damjanović navodi da je potrošačka korpa nedostižna i za one sa prosječnom platom, ali i za one iznad prosjeka. On smatra da postoje podaci koji se namjerno ne objavljuju kao što su mortalitet i linija siromaštva i da se to radi jer vlastima ne odgovara da se to zna.

Foto:

"Ti podaci će pokazati da je car go", poručio je Damjanović.

20:02 Vukašin Zogović navodi da u USSCG ne odobravaju ovakav način obračunavanja potrošačke korpe.

Foto: screenshot (TV Vijesti)

Kako u Monstatu objašnjavaju novu metodologiju obračuna potrošačke korpe na osnovu koje dnevno, jedna osoba, za tri obroka potroši 2,06 eura?

Zašto su iz potrošačke korpe izbačene neke namirnice i troškovi za stan?

Koliko građana Crne Gore nije u mogućnosti da priušti ni stavke iz minimalne potrošačke korpe?

Da li se ovim podacima relativizuje problem siromaštva u Crnoj Gori?

Ovo su neka pitanja koja će se otvoriti u večerašnjem Reflektoru.

Gosti u studiju: Aleksandar Damjanović, poslanik i bivši predsjednik Odbora za ekonomiju, Vukašin Zogović, Unija slobodnih sindikata i Biljana Maslovarić, profesorica sociologije.

Gledajte Reflektor večeras od 20 časova na Televiziji Vijesti.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 5 (9 glasova)