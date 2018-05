Pada legalna prodaja cigareta u CG: Uskoro će dominirati sivo tržište

Legalna prodaja cigareta u Crnoj Gori ubrzano pada, a ako se taj trend nastavi, u našoj zemlji će uskoro dominirati prodaja na sivom tržištu.

Na tu opasnost upozoravaju predstavnici duvanske industrije, koji su svoje procjene podijelili sa Televizijom Vijesti.

Iz Vlade, međutim, negiraju da je povećanje akciza direktno povezano sa cvjetanjem sivog tržišta, priznajući ipak da ga je moglo podstaći.

Poslanik i ekonomista Aleksandar Damjanović, sa druge strane, vjeruje da je povećanje bilo ciljano i namjerno, kako bi se novac preusmjerio iz legalnih u nelegalne tokove.

Damjanović Foto: Savo Prelević

Do povećanja akciza na cigarete, na sivom tržištu u prodaji je bilo oko 450 miliona komada cigareta, a 900 miliona u legalnom prometu, što je za državu predstavljalo oko 35 miliona eura godišnjeg gubitka.

Četiri mjeseca nakon posljednjeg, novogodišnjeg povećanja akciza, te dvije brojke bi uskoro mogle zamijeniti mjesta, pokazuje procjena koju je od predstavnika industrije cigareta dobila Televizija Vijesti.

"Ako se nastavi postojeći trend rasta – legalno tržište pada sa 900 na otprilike 500-600 miliona komada, što znači da će sivo tržište da poraste za skoro cijeli taj pad i iznosiće preko 700 miliona. Samim tim, sivo tržište postaće veće od legalnog tržišta", procjena je Industrije cigareta".

U Vladi povećanje akciza vide tek kao dio problema, priznajući ipak da je moglo podstaći šverc.

"U zaostajanju tog usaglašavanja sa evropskim akciznim kalendarom, čitajte to sa evropskim standardima, da se pojavila ta podsticajna razlika u cijeni, što je donekle generisalo rast te sive ekonomije. Drugi razlog zbog čega je došlo do pada u prva dva mjeseca, naša je pretpostavka da je bilo značajnih zaliha koje su distributeri obezbijedili krajem prošle godine, očekujući rast akciza u ovoj godini", kazao je Milutin Simović, predsjednik Vladine komisije za suzbijanje sive ekonomije.

Simović Foto: Filip Roganović

S druge strane, poslanik opozicije i ekonomista Aleksandar Damjanović vjeruje da je upravo u tome suština.

"Apsolutno da je sivo tržište nadmašilo de facto legalno tržište cigareta, čime su oštećeni budžet Crne Gore za iznos akciza, legalni uvoznici, legalni veleprodavci i legalna maloprodajna mreža. Ovo što je suština jeste zašto je Vlada donijela ovakav akcizni kalendar, zašto je poništila akciznu politiku koja je pažljivo vođena prethodnih godina", kazao je Aleksandar Damjanović, nezavisni poslanik.

Vladi je borba protiv sivog tržišta prioritet, poručuje Simović iako još nema nikakvih konkretnih podataka o rezultatima Vladine borbe protiv šverca.

"Tim pitanjem se bavimo na dnevnom nivou. Siguran sam da ste svi svjedočili snažnoj reakciji raznih inspekcijskih organa i vidjeli ste da one slike koje su bile tokom januara i februara mjeseca, da je to bila najava 90-ih godina na crnogorske trotoare, ulice i pijace, i da smo u veoma kratkom periodu to stanje uredili", rekao je Simović.

Ipak, Damjanović, koji je još prije pola godine upozoravao na opasnost od dominacije sivog tržišta nad legalnim, vjeruje da je štetu teško popraviti, naročito ako nije izazvana slučajno.

"Normalno, nameće se zaključak da je to urađeno namjerno da bi se povećalo sivo tržište, i da bi neki elementi unutar Vlade i oko Vlade imali milionske profite od sivog tržišta i kanala koje kontrolišu", kazao je Damjanović.

Prema podacima Monstata iz aprila, uvoz legalnih cigareta je za prva tri mjeseca ove godine smanjen za skoro 60 odsto u odnosu na isti prošlogodišnji period. Vladina Komisija za suzbijanje sive ekonomije ovim problemom se bavi od januara, ali je javnost za bilo kakve podatke bila uskraćena sve do kraja aprila. Tada je premijer Duško Marković kazao da su u prvih 20 dana prošlog mjeseca prihodi od akciza povećani za 13 odsto ali iz duvanske industrije kažu da su u tom periodu bili praznici a zabilježen je i dolazak prvih većih grupa turista.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 1 (1 glasova)