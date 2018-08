Paulina Garsija, Erik Bana, Dru Barimor, Anđelina Džoli upotpuniće filmski program ovog vikenda

Vikend započinjemo pričom o jednoj ženi koja u nešto kasnijim godinama želi da živi život punim plućima. Čileanski film „Glorija“, u režiji Sebastijana Lelia, je tragikomedija o krhkim nadama i bolnim istinama, portret jake žene koja uspijeva da odbrani svoju snagu i nezavisnost uprkos vrtlogu suprotstavljenih osjećanja.

Glorija je 58-godišnja žena čija su deca odavno otišla od kuće i ona ne želi da dane i noći provodi sama. Odlučna u namjeri da prkosi starosti i usamljenosti, ona odlazi na zabave samaca u potrazi za zadovoljstvom, što je u više navrata dovodi do razočaranja i praznine. Ali, onda upoznaje Rodolfa, bivšeg mornaričkog oficira, sedam godina starijeg od nje, prema kome počinje da gaji romantična osjećanja. Čak razmišlja i o stalnoj vezi. Međutim, neočekivani problemi iskrsavaju i ona će morati da se suoči sa sopstvenim mračnim tajnama.

Film Glorija se emituje u subotu u 20.05h

U nešto kasnijim satima spremite se za Napad paukova. Razne vrste odvratnih otrovnih paukova bile su izložene opasnim hemikalijama, što je dovelo do toga da porastu do ogromne veličine. Meštani malog rudarskog grada otkrivaju da su hemikalije koje su se izlile izazvale mutiranje preko stotinu paukova. Mali paukovi mutirali su do veličine čoveka, a neki su i veći. Sada je na inženjeru rudarstva Krisu Mekormaku i šerifu Semi Parker da sakupe stanovništvo, među kojem su i Semin sin Majk, ćerka Ešli i paranoični radio voditelj Harlan, za borbu protiv osmonogih čudovišta žednih krvi.

Film napad pauka u subotu od 22.30h

Nedeljni filmski program započinjemo romantičnom dramom Srećković. Priča o paklenom igraču pokera koji pokušava da pobijedi na takmičenju u Vegasu, dok istovremeno vodi bitku sa samim sobom.

Na jednoj zabavi, Henk upoznaje Bili, djevojku koja je pjevačica i koja je nova u gradu. Kako bi učestvovao na takmičenju potreban mu je novac a dio pozajmljuje od nje.

Bili je bitna u ovoj priči jer je potpuni autsajder, što se pokera tiče, te joj Henk objašnjava pravila igre, a samim tim i gledaocima koji nijesu upućeni u ista.

U Svjetskoj seriji u pokeru, slijedi mu takmičenje sa ocem, sa kojim nikad nije bio blizak, što mu daje dodatnu snagu da se okuša u svijetu gde postoje samo gubitnici i pobjednici.

Henk će morati da pronađe način kako da igra a da ne bude u sjenci svog oca, koji je legenda pokera.

U glavnim ulogama Erik Bana, Dru Barimor,Robert Duval, dok režiju potpisuje Kurtis Henson. Film Srećkoivć gledajte u nedjelju od 20h.

Za nedjelju veče spremili smo film U tuđoj koži.

U glavnoj ulozi gledajte dobitnicu Oskara, Anđelinu Džoli koja je najpoznatija profilerka FBI-a. Njene sposobnosti poznate su širom Amerike. Kada detektivi iz Montreala započnu potragu za serijskim ubicom, agent Skot će im se pridružiti da bi im pomogla. Serijski ubica, žrtvama ne oduzima samo živote već sakuplja i njihove identitete, koristi njihove kreditne kartice i živi u njihovim kućama nedjeljama ili mjesecima prije nego što pronađe drugu žrtvu, a to mu olakšava da uvijek bude korak ispred policije. U svom bijegu skriva se i ubija po celoj Severnoj Americi što Ilejnu prisiljava da radi sa nepoznatim ljudima koji je ne prihvataju baš najbolje.

Pritisak da se ubica pronađe postaje sve veći, a njene metode se razlikuju od metoda lokalne policije.

Ona ima nevjerovatne sposobnosti, međutim, kada dođe do neočekivane privlačnosti i romantičnih komplikacija, počinju da sumnjaju u njene istinske sposobnosti.

Film U tuđoj koži gledajte u nedjelju u 22.30h na programu Televizije Vijesti.

