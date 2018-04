Pažin i dalje od Srbije traži Maroviće

Iako se crnogorski i srpski zvanični kunu u dobru saradnju, pa i na polju borbe protiv organizovanog kriminala, razmijenjene poruke između ministara dvije vlade, Zorana Pažina i Nebojše Stefanovića, javnost u to nisu uvjerile.

"Ministarstvo unutrašnjih poslova zabranilo je ulazak u Srbiju crnogorskim državljanima koji se dovode u vezu sa obračunom kriminalnih klanova u toj zemlji. Radi se o nekoliko desetina ljudi u proširenom dIjelu spiska, ali ne bih o imenima", rekao je Stefanović.

"Očekujem da će ove aktivnosti u Republici Srbiji uključiti i hapšenje i izručenje Svetozara i Miloša Marovića, koji su pravosnažno osuđeni u Crnoj Gori i za kojima su na zahtjev Crne Gore raspisane međunarodne Interpolove potjernice", rekao je Pažin.

Da li su ove izjave date s namjerom da se organizovanom kriminalu stavrno stane na put, ili imaju drugačiju pozadinu?

Urednik beogradskog nedeljnika Vreme, Filip Švarm smatra da su oba ministra dala izjave koje prije svega imaju upotrebnu vrijednost na unutrašnjo-političkom planu.

"S jedne strane ministar Stefanović je to poručio unutrašnjem biračkom tijelu, jer on zapravo čitavo vrijeme govori kako su Beograd i Srbija sigurni, nema organizovanog kriminala maltene, a eto to što se dešava to su neki crngorski kriminalni klanovi. A s druge strane iz Crne Gore i Podgorice, stiže isti odgovor koji se uklapa u ovu preudzbornu kampanju u Crnoj Gori, koji pokazuje da je Srbija neprincipijelna prema Crnoj Gori kada je riječ o kriminalu i korupciji, ima dva aršina", rekao je Švarm

I crnogorski analitičari smatraju da se Pažinova izjava može posmatrati u svjetlu aktuelne predizborne kampanje i političkog marketinga, ali i kao slika komunikacije dvije države, koje preferiraju da budu prve naredne članice EU.

"Mislim da je izjava Pažina, određena vrsta reakcije, uslovno rečeno od strane njegovog srpskog kolege ministra, da će Srbija zatvoriti granice za određeni broj ljudi iz Crne Gore, koja je sama po sebi slala poruku mi smo dobri momci, i naša država je sigurna i bezbjedna, dok vi imate problem. S druge strane Pažin, je pokušao da lopticu prebaci u njihovo dvorište, da kaže niste ni vi baš tako sjajni, nego vi imate određene obaveze prema nama koje ne ispunjavate", rekao je Sekulović.

Na pitanje, koliko je realno da će Srbija izručiti Maroviće Crnoj Gori, Švarm odgovara:

" Ja ne mislim da će Marović biti izručen, bar ne u dogledno vrijeme, i da će tu biti još prilično političkih izjava slične vrste i političke kombinatorike".

Crna Gora, više od godinu nije dobila nikakvu informaciju o postupanju nadležnih organa Srbije po Interpolovim potjernicama u slučaju Svetozara i Miloša Marovića, koji se nalaze na teritoriji Srbije, a koje u Crnoj Gori očekuje izdržavanje zatvorske kazne.

