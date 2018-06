Pinjatić: Marović tražio da uplatim 300 hiljada eura za kampanju, svaki investitor mora malo da odvoji za DPS

Tok emisije

21:26 Pinjatić kaže da smatra da su investitori tada morali da odvoje nešto novca za DPS, i da vjeruje da je to slučaj i sada.

21:20 Na pitanje da pojasni snimak na kom se čuje dogovor oko raspodjele 1.5 milion eura između šest osoba, a za prodaju opštinskog zemljišta, Pinjatić kaže da mu je traženo 200 hiljada eura od čovjeka koji je napravio snimak.

On tvrdi da je prodajom te zemlje trebalo "da se namiri dug prema meni", a da je on od 2006. do 2009. godine dao DPS pola miliona eura.

Pinjatić navodi da je i taj novac trebalo da ide u finansiranje kampanje DPS, ali da taj dogovor nije postignut i da se može provjeriti. Naveo je da je ruskog investitora koji je navodno trebalo da kupi zemljište, vidio samo tada i nikada više.

21:15 Pinjatić je ispričao da je firma koju je on oformio sa ruskim vlasnikom, isplatila 300 hiljada eura za kampanju DPS i da je to urađeno na zahtjev Marovića. On je dodao da je firma bila napravljena da bi se pravila ekskluzivna naselja i da je ruski partner posle toga otišao.

21:09 Pinjatić navodi da ga je iznenadila izjava predsjednika Mila Đukanovića da DPS neće stajati iza ljudi koji su se ogriješili prema zakonu, jer je i sam ranije rekao da nema onoga ko drži funkciju a da ne griješi, i da misli da ta izjava ne važi za svakoga.

On smatra da ta izjava predstavlja poruku kojom se zahvaljuje onima koji su prije se griješili, a da sada više toga ne može da bude, iako ne za sve.

21:03 Pinjatić kaže da ga niko od bivših kolega ne zove na piću, večeru i li zovne da pita treba li mu nešto.

20:59 "Jako me je iznenadilo kada je (Svetozar Marović) priznao krivicu. Rekao mi je da je pripremio odbranu na 200 strana... Ja mislim da nije ni ljudski odustati od odbrane", objašnjava Pinjatić. On je dodao da ga je još više iznenadilo priznanje Dragana Marovića, a da više nije u kontaktu sa njima.

20:53 Pinjatić kaže da je on danas sjenka čovjeka koji je bio poslanik i funkcioner.

20:45 Bivši poslanik DPS kaže da slučaj zbog kog je osuđen svi povezuju sa Zavalom, iako sa tim veze nema i da on nije osuđen direktno za korupciju, iako jeste za koruptivno krivično djelo - zloupotrebu službenog položaja.

20:35 Pinjatić tvrdi da je sumnje u poslove oko stadiona podijelio sa Milom Đukanovićem i Igorom Lukšićem, i da su oni bili iznenađeni, te da je on vjerovao Đukanoviću da je stvarno tako.

20:30 Pinjatić kaže da je bilo frakcija i da je na suprotnoj strani bio između ostalih i Boro Lazović, tadašnji šef budvanskog DPS. On navodi da se nisu slagali oko rješavanja pitanja stadiona FK Mogren i TQ Plaza.

20:19 "Od svega što nije valjalo ovdje ljudi peru ruke. Zato i od mene peru ruke, i nemam posla 12 mjeseci od kada sam izašao iz zatvora", ističe Pinjatić.

20:17 Pinjatić priznaje da je Marović najviše doprinijeo tome da on postane član budvanskog DPS. On tvrdi da nikada nije bio i neće biti dio nikakve organizovane kriminalne grupe.

Pinjatić navodi da se osjeća kao žrtveni jarac i podsjetio da je svaki plan usvojen u SO Budva morao da ima saglasnost nadležnog Ministarstva za uređenje prostora.

20:13 "Na svakom kvadratu vila na Zavali neko zarađuje 600 odsto", objašnjava Pinjatić.

20:11 On je uvjeren da Marović ne bi mogao da izbjegne zatvor da nije bilo amina iz crnogorske vlasti, i da ta činjenica izaziva kod njega "još veću depresiju" poredeći svoje stanje sa zvaničnim razlogom zbog čega Marović nije u ZIKS-u.

20:08 "Ja sam gradio budvanski DPS, došao sam u DPS kad je on u Budvi bio u opoziciji", naveo je Pinjatić.

20:05 Pinjatić je kazao da je on odležao godinu dana u zatvoru, ali da ima onih koji su bili državni funkcioneri, a ne poštuju državne institucije, aludirajući na činjenicu da Svetozar Marović nije u zatvoru.

