Pješaci i vozači zbunjeni: Jedan pješački prelaz van kružnog toka, a drugi nekoliko metara dalje

Jedan pješački van kružnog toka, a drugi svega nekoliko metara dalje, na njegovom početku. I tako već dvije godine, otkad je rekonstruisana raskrsnica gdje se sijeku bulevari Pera Ćetkovića i Veljka Vlahovića na Starom Aerodromu.

To zbunjuje pješake, što nerijetko predstavlja problem onima za volanom.

"Ovdje se radi o dva paralelna pješačka prelaza pa vozač može biti doveden u prostu zabludu koji pješački prelaz od ova dva je stvarno važeći", kaže saobraćajni vještak, Goran Čarapić.

Čarapić podsjeća da svaki pješački prelaz mora biti označen i horizontalnom i vertikalnom signalizacijom.

"Ovdje postoji i vertikalna i horizontalna signalizacija ali vertikalna se odnosi samo na jedan pješački prelaz, a ne na ovaj drugi koji je paralelan sa važećim", poručuje Čarapić.

Iako je tokom ljeta preko dana bolja situacija, jer je zbog vrućine manje pješaka, problemi za vozače nastaju uveče kad stanovnici Starog Aerodroma krenu u šetnju.

"Ne znamo s koje strane će nam izbiti neko od pješaka kad treba zakočiti", kaže vozač, Selma Šabotić.

"Djeca kad naiđu s ove strane, to je katastrofa. Iskreno da vam kažem, ali ne znam, dako to riješe Ovo je samo malo farbe i da se završi. To je najmanji problem", rekao je još jedan od vozača, Srđa Fatić.

Iz glavnog grada obećavaju da će rijesiti problem. Ali ne preciziraju i kada.

"U cillju trajnog rješenja navedenog problema i bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju, gradski Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj će u narednom periodu, u saradnji sa preduzećem "Putevi" d.o.o. koje je zaduženo za održavanje puteva na teritoriji Glavnog grada, preduzeti odgovarajuće mjere u smislu uklanjaja nevažećih oznaka horizontalne saobraćajne signalizacije sa kolovoza struganjem površina ili eventualnom ugradnjom novog habajućeg sloja", saopšteno je iz glavnog grada.

U međuvremenu, i vozači i pješaci treba da budu oprezni, ali i da vjeruju u obećanja.

