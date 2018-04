Podgoričanka u svoj dom primila troje djece: Kao da sam im mati...

Pored svoje troje djece i četvoro unučadi, Podgoričanka Dragica Rakočević već nekoliko godina brine o još dva dječaka i djevojčici čija je hraniteljica.

"Ja sam zaboravila da su to tuđa djeca. I ne pomišljam na to, radim sve kao da su moja djeca i ne mogu da pogriješim", kaže Rakočević.

Ono što je posebno čini srećnom je što je djeca, koju nije rodila, doživljavaju kao roditelja.

"Kao da sam im mati. Ne vraćamo se u prošlost, idemo samo ka budućnosti. Ne pominjemo, ne pričamo više o tome, to je bila priča ispričana čim su oni došli, ali sad mi pričamo samo o budućnosti."

Dragica se na hraniteljstvo odlučila potaknuta Unicefovovom kampanjom koja je počela prije pet godina “Svako dijete treba porodicu”. Nerado se prisjeća trenutka kada se prvi put srela sa svojim hranjenicima

"Trebalo je to samo snimiti i pogledati, to je bilo šokantno. Iz šoka u šok su došli. Ja kad sam ih vidjela, meni su suze na oči pošle. Kako su bili u lošem stanju, neuhranjeni... Sada su veliki momci, djevojčica je velika, solidno uče, fino su vaspitani. To su sad djeca koja su za pohvalu svaku."

Prema definiciji, hraniteljstvo podrazumijeva odnos djeteta i odrasle osobe koja se o njemu stara, a da tim odnosom dijete ne prekida srodničke veze sa svojom biološkom porodicom. Jedan od ciljeva višegodišnje Unicefove kampanje je ostvaren – u Domu u Bijeloj više nema nezbrinute djece stare do tri godine. Od 2010. godine do kraja prošle, pet puta se povećao broj djece koja su pronašla hranitelje. 317 ih je na srodničkom hraniteljstvu, a 51 na nesrodnickom.

Za hraniteljstvo je predviđena i mjesečna naknada, koja je kaže Dragica dovoljna, ali smatra da su hraniteljima neophodna još neka prava.

"Ja sam srećna što ja imam toliko novca da ja njih mogu da podižem sa tim novcem. Jedino što bi trebalo svim hraniteljima dati neko osiguranje, neku garanciju, da im ide radni staž, sve, kao svaki zaposleni član društva."

Za sve one koji se još dvoume da li da postanu hranitelji Dragica Rakočević ima poruku.

"Da pokazu svoju ljudsku vrijednost, razumijevanje, solidarnost, humanost, prema toj djeci čiji je izvor patnje najveće razočarenje sto su ostali bez roditelja, bez doma, bez rodbine..."

Iako se hraniteljstvo završava kada djeca navrše 18 godina, ona će, kaže, svojim hranjenicima uvijek ostati majka.

