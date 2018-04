Porodica Đurišić ponovo blokirala Jerevansku ulicu: "Ni pješaci ne mogu da prođu, žao mi je"

Porodica Podgoričanina Vanje Đurišića ponovo je blokirala Jerevansku ulicu u podgoričkom naselju Zabjelo.

Oni su ogradili oko 1.000 kvadrata ulice, za koje tvrde da su njihovo vlasništvo i poručuju da će ogradu ukloniti tek kada počne proces eksproprijacije zemljišta.

Đurišić je prošle godine u više navrata blokirao Jerevansku ulicu, a najduža blokada trajala je oko dva mjeseca.

Izdržao je i kaznu od 121 dan zatvora, nakon što je u julu prošle godine prekopao zemlju i prekinuo optičke kablove Crnogorskog telekoma, zbog čega je oko 800 domaćinstava na Zabjelu ostalo bez interneta, fiksnog telefona i kablovske televizije.

Situacija u kojoj se našao, vjeruje Đurišić, može se riješiti veoma brzo, samo ako predstavnici gradskih službi pokažu želju da je riješe.

"Da predaju skupštini predlog da se ove moje parcele proglase za javni interes, i kraj. Poslije koliko će to trajati ne znam, mjesec, dva, da se dovede do toga da se međuimovinski odnosi riješe između mene i opštine Podgorica. Želim i hoću da poštujem Ustav i zakone ove zemlje. Istog momenta kad sam dobio privremenu mjeru, ja sam pomjerio kućicu. Isto tako, kad sam sad povratio svoje pravo koje mi je bilo na kratko oduzeto, evo me ponovo. Sad sam zagradio da ni pješaci ne mogu da prođu i žao mi je. Časna riječ, žao mi je. Ali nemam drugog izbora. Tu ću ostati do kraja. Ko je i đe je taj kraj, ja to ne znam", kazao je Đurišić.

