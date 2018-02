Pribilović: U Crnoj Gori nema partijskog zapošljavanja, sve je to rekla/kazala

Ministarka javne uprave Suzana Pribilović kaže da cilj racionalizacije u javnoj upravi, koja počinje za pola godine, nije otpuštanje viška zaposlenih!

Ona ocjenjuje i da 51-na i po hiljada zaposlenih u administraciji, od čega 10 hiljada na lokalnom nivou, nije dramatična brojka, te da će se eventualni višak riješiti preraspodjelom u druge organe, gdje fali kadra.

Ministarka Pribilovic je u intervjuu Televiziji Vijesti takođe ustvrdila da u javnoj upravi nema poltičkog zapošljavanja, kao i da nije vidjela da je bilo oglasa koji su trajali po dva dana.

Ukoliko ih je bilo u javnim preduzećima, poziva da se sa tom praksom prestane .

Ljubica Milićević je ministarku javne uprave prvo pitala šta je pokazala dosadašnja analiza – u kojim oblastima ima viška zaposlenih.

Aktivnosti su u toku, tako da je prerano govoriti gdje postoji višak, odnosno gdje postoji manjak zaposlenih, ali je nesporno da mozemo u ovom trenutku istaći da vjerovatno u javnim institucijama i na lokalnom nivou možemo govoriti o eventualnom visku zaposlenih.

Hoće li se, dakle, za pola godine početi sa smanjivanjem broja zaposlenih i kako – otpuštanjem i penzionisanjem...?

Postupak racionalizacije, koji je samo jedan segment procesa, će započeti u drugoj polovini ove godine nesporno je da taj postuak mora dovesti do saznanja koji je to optimalan broj zaposlenih u javnoj upravi. One informacije koje ja imam i imajući u vidu utvrđeni broj zaposlenih, mišljenja sam, u odnosu na standarde, da taj broj nije dramatičan, i nespornmo je da moramo stvoriti uslove da onamo gdje imamo viška zaposlenih da se prerasporede u druge organe jer cilj ovog postupka nije otpuštanje, kakva percepcija postoji kod građana i kako se to pokušava prikazati u javnosti, već da stvorimo efikasnu javnu upravu.

Osnovna zamjerka sa raznih adresa, a prošle sedmice je potencirana i u parlamentu, je partijsko zapošljavanje – šta ćete uraditi u tom pogledu?

Ne mogu prihvatiti i ne slažem se sa tom činjenicom da ima partijskog zapošljavanja. Sve su to priće rekla-kazala, međutim, mi evidentne dokaze i činjenice o tome nemamo. Čak i kroz rad upravne inspekcije i nadzora ja do sad nemam saznanja da je utvrđeno bilo koje zapošljavanje da je ostvareno putem političkog zapošljavanja

Budući da iz EU u kontinuitetu stiže ocjena da je naša javna administracija glomazna i neefikasna, šta ćete uraditi da se to promijeni i kako ocjenjujete kvalitet kadra?

Ne možemo reći da smo u potpunosti zadovoljni i iz tih razloga smo i predložili nova zakonska rješenja koja su naišla na podršku i razumijevanje EK u pravcu profesionalizacije i što stručnijeg odabira kadra koji su dio držane i lokalne uprave.

Koliko su lokalne uprave odgovorile na potrebu smanjivanja svojih administracija i koje?

Tu se ne možemo pohvaliti i imamo određenog povećanja broja zaposlenih, međutim u ovih godinu imamo dobru saradnju sa njima

Kakav je Vaš stav u vezi oglasa za posao u javnoj upravi koji traju jedan, ili par dana, hoće li se prestati sa tom praksom?

Upravna inspekcija u postupku nadzora do sada nije imala nijedan slučaj prijave da se postupak oglašavanja obavljao na taj način

Ako smo ipak imali te oglase na ZZZ koji su trajali nekoliko dana, uključujuci vikend, mislite li da takvi oglasi treba da postoje?

Mislim da je to negativna praksa i da se sa njom mora prekinuti i da se svaki postupak zapošljavanja mora sprovesti u transparentnoj, svima dostupnoj proceduri i u rokovima koji su objektivni.

