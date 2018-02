Prikupljaju se dokazi: I majka će odgovarati za ubistvo dječaka?

Nermin Šišić iz Tuzle vjerovatno neće biti jedini koji će odgovarati zbog ubistva petnaestomjesečnog P.J. Više državno tužilaštvo prikuplja dokaze na osnovu kojih će već narednih dana odlučiti da li će zbog surovog zločina nad dječakom odgovarati i njegova majka - 34.godišnja Jelena Jovović.

"Obavještavam vas da će Više državno tužilaštvo u Podgorici u toku istrage, koja je pokrenuta protiv N.Š. zbog krivičnog djela teško ubistvo na štetu djeteta i J.J. zbog krivičnog djela kršenje porodičnih obaveza, provjeravati i utvrđivati sve činjenice i okolnosti koje su od značaja za predmetni slučaj, nakon čega će donijeti konačnu odluku u ovoj krivičnopravnoj stvari", saopšteno je iz Višeg državnog tužilaštva.

Po sudu javnosti ima osnova da i majka djeteta odgovara za najteži zločin. Najviše zbog priznanja nakon hapšenja da je njen nevjenčani suprug mjesecima skoro svakodnevno tukao njenog sina.

"Šišić se u početku normalno ponašao prema njenom djetetu, nakon čega je u novembru počeo da udara njenog sina jer mu je smetalo što dijete plače. Govorio je da dijete plače iz hira i udarao ga otvorenom šakom po ustima, stisnutim pesnima u lice, čupao ga za uši. To se dešavalo koliko se sjeća, ne svaki dan, moguće na dva - tri dana, a dešavalo se da, kada se vrati kući, primijeti modrice na djetetu na čelu", kazala je majka dječaka nakon hapšenja.

Ona je opisala i događaj iz januara kada su dječaku nanijete takve povrede da su mu pomoć ukazali i ljekari Dječije bolnice. Tužiocu je opisala da je to bilo početkom januara, kada je na glavi djeteta vidjela povrede, ali joj je Šišić kazao da se dijete udarilo u parket. Šišiću je, tvrdi, rekla tada da to nije od pada na parket već da je on udario dijete.

Zato Tužilaštvo provjerava da li u postupcima ljekara, koji, kako je to utvrđeno nakon zločina, slučaj nijesu prijavili policiji, ima elemenata nekog krivičnog djela za koje se goni po službenoj dužnosti

"Takođe vas obavještavam da tužilaštvo vrši provjere da li je prilikom zbrinjavanja djeteta J.P. u Kliničkom Centru Crne Gore, došlo do određenih propusta od strane zdravstvenih radnika toga Centra", naveli su iz Tužilaštva.

Iz Kliničkog centra je ranije saopšteno da je dječak tada adekvatno zbrinut kao i da putem pregleda ljekari nisu mogli zaključiti da je u pitanju nasilje.

Osumnjičeni Šišić je samo nekoliko dana nakon ovog događaja ponovo počeo da tuče dječaka. Poslednje batine nije preživio i od njihovih posljedica preminuo je 5. februara.

