Problemi sa kišom mještana Gornje Gorice: Cijela ulica poplavi, nadležni ćute

Mještani ulice Miloja Pavlovića A u podgoričkom naselju Gornja Gorica godinama sa svakom kišom imaju iste probleme.

Cijela ulica, u dužini od 15 do 20 metara poplavi, djeca idu mokra u školu i vrtić, a nadležne služe, iako im se godinama obraćaju sa istim zahtjevima, ostaju nijeme na njihove molbe.

Dragan Kovačević koji u ul. Miloja Pavlovića 165, živi od 2001. godine, jedan je od 15 nezadovoljnih mještana, čiji problemi sa svakom kišom isplivaju na površinu.

"U ovoj ulici se skuplja voda sigurno preko deset godina, mislim da je ovaj problem u samom startu napravljen. Kad se ulica radila, znači kad se postavljao tampon, ovi ljudi koji su ga postavljali, nijesu to rasporedili kompletan tampon, dužinom čitave ulice, nego je ostalo udubljenje i tako je asfalt postavljen, i tu je udubljenje ostalo vječito. Čim padne kiša mi do naših kuća ne možemo bez čamza ili gumenim čizmama", istakao je Kovačević.

Zabrinut za bezbjednost djece, prije svega, Kovačević ističe da su se godinama obraćali nadležnim institucijama.

"Prvo smo se obratili mjesnoj zajednici Gornja Gorica, međutim ili nijesu imali sluha ili su bili neažurni, uglavnom ništa nijesu napravili. Pa smo onda poslije pošli u opštinu, u agenciju koja je osnovana za ove komunalne probleme, ja sam išao barem sedam, osam puta do sad. Oni su se obratili preduzeću za puteve. Ja mislim da je to bila 2013. godina, došla je direktorica Klikovac sa saradnicima i došli su do zaključka da je najbolje i jedno rješenje da se ovo udubljenje prelije betonom. Oni su postavili margine, tačke, nijesu se javljali godinu, dvije", rekao je Kovačević.

Iz Glavnog grada i preduzeća "Putevi" objasnili su da je glavni projekat rekonstrukcije ulice u naselju Gornja Gorica, završen i da je u ovoj godini predviđeno rješavanje imovinskih odnosa, nakon toga krenuće, kako navode, sa radovima na njenoj rekonstrukciji.

Kovačeviću međutim nije jasno o kakvim se tačno imovinskim odnosima radi, kad ih je i sama direktorica preduzeća "Putevi" uvjerila da će sve biti riješeno.

"Ja stvarno ne vidim nikakve imovinske probleme. Eto kad je ona nama tada rekla da nikakvi problemi ne postoje, da će se završiti, a vidite koliko je prošlo. Ona kad je došla kaže zna za ovaj problem, ne postoje nikakvi razlozi da se to ne uradi. A kad mislite to da uradite, ona je rekla potrošili smo sredstva za ovu godinu, to je bila 2015., ali odmah naredne godine, u februaru ovo će biti završeno. Znači prođe februar 2016, prođe februar 2017, 2018, od toga ništa", poručio je Kovačević.

Iako je njihovim unucima, omiljena zanimacija bacanje kamenčića u vodu, Draganu i njegovom komšiji Mihailu, nije milo što su često mokri i izloženi različitim bakterijama.

"Nije ovo neka investicija, i mi bi bili spremni da učestvujemo. Znate kako je neprijatan miris ovdje kad se voda povuče. Djeca se tu igraju, bakterije su svuda. Djeca idu mokra u školu, prljava, vrlo je nezgodno. Najlošije je sad kad krene isparavanje, to je prašina, to naša djeca sve udišu", kazao je Mihailo Osmajić, mještanin.

A da stvar preuzmu u svoje ruke sprječavaju ih različite procedure, zbog čega mole nadležne da ubrzaju rješavanje njihovog problema.

"Ako država Crna Gora i opština Podgorica, ne mogu da izliju nekakvih 50-ak m asfalta, propalo se", zaključio je Kovačević.

