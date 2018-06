Projekat 1000 plus: U prvoj nedjelji jula biće poznata lista stanova

Zainteresovani za rješavanje stambenog pitanja u okviru projekta 1000 plus, prijave će moći da podnose početkom narednog mjeseca, kada će biti objavljena ponuda stanova i javni poziv za građane.

Učesnici projekta moći će da konkurišu za kupovinu više od 700 novih stanova od investitora i za samo mali broj starijih stanova od fizičkih lica, za koje postoji veliko interesovanje.

"Naša je ocjena da je u tom dijelu potrebna medijska kampanja što se tiče ponude stanova u starogradnji, jer imamo nešto preko 20-tak stanova što je mali broj, očekivali smo više. Da li su neke stvari oko dobijanja energetskih elaborata jer to se plaća, da li je to negdje obeshrabrilo ponuđače da ne plate taj novac, koliko sam ja razumjela, to je bio iznos oko 120 eura", kazala je Radmila Lainović iz Ministarstva održivog razvoja i turizma.

U projektu učestvuje pet komercijalnih banaka – CKB, Sosijete ženeral, NLB, Lovćen i Erste. Povoljnost je kamatna stopa od 2,99%, a period otplate je do 20 godina .Prednost da prvi biraju stan imaju samohrani roditelji, lica sa invaliditetom, domaćinstva sa djecom sa smetnjama u razvoju, žrtve nasilja u porodici i lica koja su bila djeca bez roditeljskog staranja.

"To su prioritetne grupe koje imaju priliku da prve biraju stan. + Ostali korisnici, imate one ciljne grupe mladi bračni parovi, javni sektor i ostali", kazala je Lainović.

Na pitanje kako postoji mogućnost, pošto već postoji ta rang lista da su već neki stanovi rezervisani, kaparisani, u ministarstvu priznaju da takve stvari teško mogu da kontrolišu

"Ali je teško iskontrolisati proces, da pitamo recimo investitora koji nudi 200 stanova da li je neki rezervisan ili ne, to nije u skladu sa pravilima projekta, svi su oni upoznati, investitori, kada se prijave na javni poziv prihvatili su uslove unaprijed propisane", rekla je Lainović.

Uslovi koje treba da zadovolje svi koji žele da učestvuju u projektu su kao i do sada, da imaju državljanstvo i prebivalište u Crnoj Gori, da niko u porodici nema stan i da su kreditno sposobni.

