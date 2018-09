Put Podorica - Gusinje dolinom Cijevne i dalje samo predizborno obećanje

Iz Podgorice se u Gusinje obično ide kroz Platije, pa preko Berana, Andrijevice i Plava, sve skupa dvije stotine kilometara. Od prije tri godine postoji i kraći put, preko Božaja, pa kroz Albaniju, oko 90 kilometara. Najkraći put bio bi dolinom Cijevne, dijelom preko Albanije, svega 60 kilometara. Godine prolaze, a obećanog puta nema, što boli mještane kanjona Cijevne, u selu Dobrčin, 22 kilometra od Podgorice.

"Još 2014. je obećano da će se završiti projekat Podgorica - Gusinje, do kraja 2014, 2015. da će tender za probijanje ovog puta, od toga ništa nema. Izgleda, da slabo interesuje državu, a ne znam zbog čega", rekao je Roko Ljuljđuraj.

Donacijom Evropske unije, 30 kilometara od Podgorice, već je izgrađen granični prelaz koji još čeka prve prolaznike.

U Gusinju ne mogu da vjeruju da skoro 15 godina čekaju na bolju vezu sa Podgoricom.

"Sve je počelo otprilike kada se gospodin Vujanović kandidovao za prvi predsjednički mandat, da je završio svoju predsjedničku karijeru, potrošivši pravo na sve mandate, a da put još nije valorizovan. Osjećam se loše, jer sam mnogo vjerovao i podržavao ljude koji su govorili da će put biti i da će to biti faktor razvoja", rekao je Rusmin Laličić.

Ostalo je da se uradi 10 do 15 kilometara puta od Dinoše do novog graničnog prelaza, to jest da se postojeći uski put pored Cijevne proširi i zakrpi.

Međutim, od Ministarstva saobraćaja Televizija Vijesti nije dobila odgovor ni kada će radovi konačno početi, ni koliko će koštati.

Nije samo ovaj put problem, već i put preko Čakora prema Peći, pa su u varošici od 5.000 stanovnika, samo u jedno sigurni – da će obećanja ponovo početi da pljušte pred izbore.

"Očigledno mi nismo ljudi koji smo u stanju da pamtimo malo duže u odnosu na od izbora do izbora", rekao je Laličić.

Svjestan je toga i Ljuljđuraj.

"Slabo ih interesuje narod, nego samo džep".

