Rambo: Može Tito da se probudi sjutra, al' ću opet glasati opoziciju

Muzičar Rambo Amadeus smatra da je jaka građanska opozicija garant za kontrolu vlasti, kako ne bi došlo do samovolje. On je to izjavio gostujuć

"Može Tito da se probudi sjutra, al' ja ću opet glasati opoziciju", kazao je Rambo, gostujući u jutarnjem programu TV Vijesti. On je ranije javno podržao Koaliciju Za 21. vijek.

Kada je riječ o učestvovanju na Eurosong, Rambo sa posebnim ponosom gleda na to, a posebno ga raduje što je njegova pjesma proglašena najgorom pjesmom svih vremena na Evroviziji. Kako kaže, on se i sam trudio da tako zvuči sa stanovišta evrovizijskog kriterijuma, ali navodi da je "ta pjesma jfantastična sa stanovišta apsolutnog kriterijuma jer ima sadržaj".

Muzičar će ovog ljeta sarađivati i sa Natalijom Rasić, sopranom, koja je takođe bila gošća "Boja jutra".

Ristić kaže da je do saradnje došlo vrlo spontano, ali da nije baš vjerovala isprva da će Rambo uspjeti da napiše tako dobro djelo, operu.

Njihovo gostovanje pogledajte u nastavku:

