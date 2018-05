Reakcija javnosti i Vanja Radovanović su dvije strane iste medalje

Tok emisije:

21:14 Radović ističe da troškovi Eurosonga iznose između 100 i 200 hiljada eura.

21:12 Vujačić kaže da je vrlo bitno dobiti cjelokupnu sliku o nastupu na Eurosongu da bi se moglo govoriti o opravdanosti učešća Crne Gore na tom takmičenju.

21:06 Radović smatra da Vanja Radovanović treba da organizuje pres konferenciju i obrati se javnosti.

21:03 "Ekipa nije bila na visini zadatka", smatra Jelušić koja ističe da se sa članovima delegacije moralo raditi i da se oni pripreme za predstavljanje države.

21:00 Vujačić ukazuje da je problem što se Vanja Radovanović osuđuje na takav način, a da šira javnost nema hrabrosti da osudi moćnije osobe koje imaju slične ili još gore stavove.

20:53 Radović je otkrio da mu je Sabrija Vulić rekao da je bio na Evroviziji, ali ne kao član delegacije Crne Gore. Urednica emisije Aleksandra Mudreša navodi da je prema njenim saznanjima, Vulić kao zaposleni RTCG i dugogodišnji šef delegacije Crne Gore, sada bio na Eurosongu kao član delegacije Azerbejdžana.

20:36 Radović ističe da mu nije bio cilj da predlogom za suspendovanje Radovanovića traži direktnu odgovornost novog menadžmenta RTCG, ali da on svakako traži odgovornost i informacije ko je činio delegaciju i ko je imao obavezu da reaguje.

20:30 Vujačić je podsjetila da je Darko Pajović jednog od političkih protivnika nazvao moralnim patuljkom i da to pokazuje odnos ljudi na poziciji. Ona je navela izjave i drugih visoko pozicioniranih državnih funkcionera pokazuju slične stavove.

20:26 Jelušić navodi da je u Crnoj Gori sve u vezi Eurosonga vrlo ispolitizovano već dugo vremena. Ona smatra da se pretjeralo u osudi Radovanovića, naročito u načinu na koji je kritkovan, iako jeste zaslužio osudu.

20:18 Radović ne smatra da bi povlačenje Radovanovića sa Eurosonga bio skandal, već poruka da Crna Gora ne podržava takve stavove.

On ističe da je problematično ponašanje i PR predstavnika koji nisu obavijestili javnost o tim ispadima kada su se desili.

20:16 "Javnost i Vanja Radovanović su u ovom slučaju lik i odraz u ogledalu", smatra Jelušić.

20:10 Vujačić kaže da treba izjavu uzimati u širem kontekstu i da to predstavlja refleksiju stava društva. Ona uočava da je bilo izjednačavanja invaliditeta i bolesti u javnim reakcijama. "Ovo se mora posmatrati kao društveni problem koji treba rješavati. Terminologija često označava i stav", objašnjava Vujačić.

Vujačić ističe da su reakcije na izjavu Radovanovića bile gore od njegove izjave.

20:07 Radović je kazao da bi volio da je prisutan i Radovanović jer se sa njegovim stavovima polemiše. On je istakao da je bio veoma zatečen izjavom i da je neprimjereno tako nešto govoriti u ime Javnog servisa, u ime države i to na mjestu različitosti. Radović kaže da on izjavu nije doživio kao šalu, već kao već diskriminatornu.

20:03 Iz RTCG su rekli da se neće oglašavati do sjednice Savjeta RTCG, dok Vanja Radovanović nije odgovarao na poruke, a iz njegovog okruženja je rečeno da on nije u stanju da trenutno govori o tome.

Šta je crnogorski predstavnik na Evroviziji Vanja Radovanović htio da kaže neumjesnim šalama i komentarima tokom boravka u Lisabonu? Zbog čega su pojedini članovi Savjeta RTCG tražili da on bude diskvalifikovan uoči nastupa?

Na šta bi trebalo da ukažu Radovanovićeve neprimjerene izjave na račun osoba sa invaliditetom i žena? Koliko nas košta odlazak na Evroviziju i ko je sve i na koji način predstavljao Crnu Goru tokom decenijskog učešća na tom takmičenju?

Ovo su neka pitanja koja će biti otvorena u Reflektoru, sjutra od 20 sati na Televiziji Vijesti.

