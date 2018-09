Rudović: Ne vraćam mandat dok URA ne prestane sa bojkotom parlamenta

Poslanik građanskog pokreta URA, Nedjeljko Rudović kaže da neće vratiti poslanički mandat sve dok URA ne prestane da bojkotuje rad parlamenta.

Od njega je to juče, u susret formiranju radne grupe za izborne reforme, zatražio lider stranke Dritan Abazović, ali Rudović ističe kako u toj grupi ne moraju biti poslanici.

„Ja mandat vraćam u momentu kad se URA vrati u Parlament. Što će im mandat kad nijesu u Parlamentu? Neka mi neko kaže što će im osim da pokušaju na taj način nešto ili misle da meni mogu nanijeti štetu. Ja neću biti poslanik niti mi treba da budem poslanik sa politikom koja se trenutno vodi u rukovodstvu", kazao je Rudović.

Rudović naglašava da pod povratkom u parlament podrazmijeva učešće u plenumu, odnosno prekid bojkota rada Skupštine. Na podsjećanje da je lider URE Dritan Abazović kazao da su stranački organi rotaciju u Parlamentu tražili i zbog toga što u parlamentarnoj grupi za izborne reforme, žele predstavnike zvanične politike ovog pokreta, Rudović odgovara

„U radnoj grupi ili u podgrupama ne moraju da budu ljudi koji su poslanici i to piše u pravilniku Radne grupe, ali naravno to se prećutkuje."

Komentarišući Abazovićev stav da je njegova ideja o formiranju saveza procrnogorskih partija, lojalnih državi i prozapadnim vrijednostima „nacionalno okupljanje koje služi kao pojas za spašavanje DPSa i prolongiranje neophodnih promjena u društvu", Rudović sugerise da je to zamjena teza.

"Te stranke se bore za svoje procente i bore se da pobijede suparnike iz opozicije a ne da pobijede DPS i mene neko optužuje da sam pojas za spašavanje DPS,a razbio je ideju o građanskom bloku koju smo radili od početka 2017. do decembra 2017. Kada su Demokrate konačno razotkrile svoju politiku i saopštile da ne žele da budu dio građanskog bloka. Optužbe da mi stvaramo nacionalne blokove, to je notorna glupost."

Rudović zaključuje da su na djelu porast mržnje i negiranja Crne Gore, a da koalicija za 21. vijek to prećutkuje, u čemu on neće da učestvuje, ali da to ne znači da ne želi da sarađuje sa opozicijom.

