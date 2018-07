Šćepanović: Uspostavljena pravična ravnoteža između javnog interesa i zaštite prava vlasnika

Demokratska partija socijalista (DPS) je odbacila navode opozicije da su predložene izmjene Zakona o eksproprijaciji neustavne i da će dovesti do otimanja imovine građana.

Poručuju da se uspostavlja pravična ravnoteža između javnog interesa i zaštite privatne svojine.

Na zamjerke da se o predlogu nije vodila javna rasprava kao i da se o njemu nije izjasnila Vlada, kažu da će biti dovoljno prostora za raspravu u Skupštini.

Iz DPS-a odbacuju tvrdnje opozicije da su izmjene zakona o eksproprijaciji neustavne i ocjenjuju da je riječ o političkim ocjenama.

Marta Šćepanović, jedna od pet poslanika DPS koji su predložili ovaj zakon, kaže za Televiziju Vijesti da su se odlučili na ovakav korak jer su uočeni nedostaci u postojećem zakonskom rješenju.

Tvrdi da je ovaj predlog dobro izbalansiran.

"Apsolutno štiti svakog građanina i njihovu imovinu koja im je zagarantovana Ustavom osim u onim situacijama gdje i Ustav predviđa da se u javnom interesu imovina može oduzeti, a da se naravno isplati pravična naknada. Mislim da je ovako predviđenim zakonom uspostavljena jedna pravična ravnoteža između javnog interesa i zaštite prava vlasnika", istakla je Šćepanović.

Predloženo rješenje, kako tvrdi Šćepanović, nema nikakve veze sa zakonom koji se pred poslanicima našao prije tri godine i tada naišao na protivljenje opozicije ali i šire javnosti. Objašnjava da će postupak eksproprijacije biti transparentan od samog početka a predviđena je i odgovarajuća zaštita građana.

"Prije nego što se i uđe u sami postupak eksproprijacije, građanin će već znati koja je to pravična naknada i šta je to što on može da očekuje, koliko može dobiti novca za tu eksproprisanu nepokretnost. Tek nakon pravosnažnosti rješenja on ako ne želi da dobije tu naknadu, ako odbije, a uredno je pozvan i odbije da mu se isplati on može ići u dalju proceduru, a projekat neće stajati", kazala je Šćepanović.

Iz opozicije problematizuju upravo član 29, koji predviđa mogućnost stupanja u posjed i prije pravosnažnog rješenja o ekproprijaciji organa uprave, ako je to nepohodno zbog hitnosti postupka.

Opozicija zamjera i to što nije sprovedena javna rasprava a još se nije čulo ni vladino mišljenje.

Šćepanović, međutim kaže da će prostora za raspravu biti dovoljno.

"Na matičnom odboru i na zakonodavnom odboru pozvana je sva zainteresovana javnost da iskomentarišemo sve ono što se smatra spornim u zakonu”, rekla je poslanica DPS.

O izmjenama zakona o eksproprijaciji, koji su poslanici DPS-a pripremili sa Ministasrtvom finansija, poslanici će raspravljati naredne sedmice.

