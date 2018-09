Selo Kovčica, raj za bijeg od gradske gužve

Udaljeno svega pet kilometara od Žabljaka, selo Kovčica ispod Durmitora, zahvaljujući čistoj i nezagađenoj prirodi, predstavlja pravi raj za bijeg od gradske buke i gužve.

Porodica Pavićević, prema riječima domaćina Zorana, ovdje je od 1968. godine.

"Živjeti ovdje je privilegija. Od maja do novembra, ako je bog stvarao mjesto za odmor onda je to ova planina, ova ljepota, ali ima i ona druga, od novembra do maja. Surova je ova planina, Durmitor je ljepota, ali i opasnost, pogotovu durmitorska zima koja je vrlo teška ovdje, ali zato ljeto nigdje ljepše nije za vrijeme ljeta nego ovdje", kaže Pavićević.

Ističe da su se oduvijek bavili organskom proizvodnjom.

"Naše gazdinstvo posjeduje jedanaest hektara, od toga četiri je kultivisano i privedeno namjeni. Za sve vrijeme nikad na našim gazdinstvima nije korišćeno nijedno hemijsko sredstvo, sva proizvodnja se zasniva na stočarskoj proizvodnji, sve je prepušteno prirodi. Sve je prepušteno Durmitoru i od njega zavisi, sve. Zavisi rod. Ako vam Durmitor da rod i dozvoli da unesete rod, onda je to stvarno dar, a dar je ono što je najbolje, ali ako čudi planine uzmu onda morate snositi sami svoju štetu", kaže Zoran.

Iako ih nepredviđena durmitorska zima i nakon toliko godina života zna iznenaditi, ono što ih više čudi, iskren je Zoran, jeste što država ne prepoznaje njihov trud.

"Imaju subvencije, ali to je sve nedovoljno. Ja sam malo i razočaran u jednom drugom dijelu jer sam pokušao da sve ovo stavim pod standarde i to je upravo moj cilj, da proizvodnju standardizujemo do kraja, međutim nije tu velika podrška. Neki od programa nijesu mi prošli tako da sva ulaganja na adaptaciji prostora za opremanje, skladištenje i preradu upravo idu iz mojih sredstava. Nijesam zainteresovan s obzirom da mi nijesu prošli u određeno vrijeme, nego ću raditi iz svojih sredstava jer smatram da je to samo gubljenje vremena", ističe Zoran.

Trpeza ove porodice prepuna je ukusnih domaćih proizvoda koje vrijedna domaćica Vera s ljubavlju priprema.

"Mi imamo osnovno povrće, ovo koje može na ovoj nadmorskoj visini, 1450 metara, salata koja je već prošla, luk bijeli, šargarepa, kupus, odnosno 11 proizvoda koje je dobilo sertifikat prošle godine i sad nam kontrole stižu, obnovićemo sertfikat. Sve je zdravo, sve je organsko... Ovdje možete da pogledate krompir koji je neprskan, ne možete da vjerujete da je to krompir, pošto je bila vlažna godina, onda je sve to malo obraslo travom, ali sve je zdravo, sve je podređeno prirodi, Durmitoru", kaže Vera.

Svjesna godina svojih roditelja, ali i velikih ulaganja, kćerka Slavica, iako studira u Podgorici, svaki vikend koristi da dođe kući, jer kaže da se na ovim prostranstvima osjeća najljepše.

Kaže da planira da se vrati i da nastavi posao koji njeni roditelji rade već godinama.

"Pa da, dugo nam je trebalo da sve to razradimo i baš sad ne bih napustila. Voljela bih kad bi mi lokalna uprava negdje omogućila posao i u struci, pošto završavam bilogiju, ali svakako meni je ovo primarni posao na gazdinstvu, jer smo spojili našu organsku proizvodnju sa turizmom, tu smo svi uključeni i naravno da se toga neću odreći", rekla je Slavica.

Da za idilu ima mjesta i van gradskih ulica, dokazuje ova složna porodica čiji članovi su saglasni da jedino svi na okupu, vrijednim i cjelodnevnim radom mogu očuvati ono što im je priroda podarila.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)