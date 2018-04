Specijalno tužilaštvo "češlja" uplate DPS-u

MANS-ova analiza finansijske dokumentacije DPS-a, prema kojoj je ta partija za parlamentarne izbore 2016. godine, za svega nekoliko dana, prikupila najmanje 30.000 eura donacija iz siromašnog podgoričkog naselja Vrela Ribnička, kao i podatak da su donacije u Beranama stizale i od onih koji su 2012. od Centra za socijalni rad dobijali novčanu pomoć, doveli su do reakcije Specijalnog tužilaštva.

To je Televiziji Vijesti saopštila specijalna tužiteljka Sanja Jovićević.

"U Specijalnom državnom tužilaštvu, nakon objave MANS-a koja se odnosi na podatke u vezi sa uplaćenim donacijama DPS-u tokom parlamentarnih izbora u 2016. godini, formirani su spisi predmeta i u toku izviđaja u tom pravcu prikupiće se podaci i dokumentacija radi ocjene iznijetih navoda", navodi se u saopštenju.

Podaci do kojih je došao MANS, prema ocjeni Centra za demokratsku tranziciju, pokazuju kako nadležni finansiranje kampanja kontrolišu površno.

"Sad dolazimo do toga da Agencija za sprečavanje korupcije svoj posao nije uradio kako treba i do kraja na parlamentarnim izborima 2016. godine. Sada, u ovoj situaciji, za sve te izražene sumnje i sve te sporne donacije mora da se oglasi drugi nadležni organa, a to je tužilaštvo", rekao je Dragan Koprivica iz CDT-a.

Iz Agencije za sprečavanje korupcije nijesmo dobili odgovor o njihovoj kontroli donacija vladajućoj partiji i eventualnim neregularnostima, budući da je novac DPS-u uplaćivan u istim danima i u istim bankama. Da se ne bi ponavljale iste greške, iz CDT-a sugerišu:

"Agencija mora u ovom trenutku da vodi računa o predsjedničkim izborima. Ono što je važno i što je suština kontrole finansiranja partija je da se ona mora raditi u trenutku kad se to dešava, a ne godinu i po ili dvije poslije. Problem u našem sistemu jeste što to ne radi nadležna institucija nego to rade, u najboljoj namjeri, kolege iz nevladinog sektora", rekao je Koprivica.

MANS navodi kako DPS više od godinu odbija da dostavi izvode sa svog žiro računa za posljednje dvije sedmice parlamentarne kampanje 2016. godine. Za te dvije sedmice DPS je prikupio 170.000 eura čije porijeklo još nije analizirano.

Iz DPS-a su Televiziji Vijesti kratko kazali da ne žele da komentarišu analizu MANS-a, dodajući da su svi finansijski izvještaji te partije dobili pozitivnu ocjenu nadležnih organa. Iz MANS-a su ranije prozvali sve koji ne objavljuju podatke o finansiranju kampanja, navodeći, između ostalog i da NOVA vrlo selektivno objavljuje finansijsku dokumentaciju, pa je i dalje nepoznato na šta su potrošili blizu 240.000 eura.

