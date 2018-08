Šta da radite sa starim namještajem: Kotoranka Zdenka ima ideju

Pored impozantne i očigledne ljepote, Katedralu svetog Tripuna u Kotoru, prepoznatljivom čine i veličanstvena, drvena vrata. Njih je 2000., sa iskusnim meštrom, restaurirala Zdenka Janković iz naselja Muo.

"Između bora drveta je bilo dosta betona, jer se radila katedrala, ja sam to čistila, a poslije svega toga je došlo farbanje. Žao mi je bilo da se vrata od ariša unište hemijom, pa sam od 6 vrsta biljaka, napravila boju, kojom su vrata premazana, ali neću otkriti tajnu", priča Zdenka.

U međuvremenu, Zdenka se osamostalila i postala majstor za obnovu drveta, naročito starog bokeljskog namještaja, kojeg se vlasnici, zbog uspomena, teško odriču. Među najzahtjevnijim komadima za restauraciju, bio je klavir.

"Prvo vidim u kakvom je stanju drvo, ide šmirglanje, bajcovanje, boja prethodnog drveta. Obično ne želim da mijenjam boju, ide lakiranje, ako ima biše, tretira se to, pčelinjim voskom, on se ofarba, tako da se te rupice koje su popunjene ne vide. +Recimo kad je kiša, lak se slabije suši, ljeti radim na ponti, jer su to otrovi koji utiču na zdravlje, trudim se da se snađem."

Osim što vraćaju vrijednost pohabanim antikvitetima, Zdenkine snažne i vješte ruke slikaju, i to najtoplijim tonovima.

"Prvo sam počela sa četkicom airy brush, vazdušna četka, jer mi brzo ideje dolaze, pa nemam vremena četkicom to da slikam, i onda izađe nešto. Ne nacrtam u početku, odmah bojam. Slikala sam i kad mi ostane farbe, pa sam radila nešto i od školjki. Pravila sam maske za maskembale, i osvajala nagrade. Otkad nema hotela Fjord, više ne idem, jer mi je žao.. išla sam u Kolašin, Beč", navodi Zdenka.

Iako tokom mladosti nije imala priliku da upiše željenu akademiju umjetnosti, svoj osjećaj za lijepo, ova Kotoranka ispoljava na pravi način. S toga, nije iznenađujući ni njen smisao za ručno rađene figure, kao i fotografiju. Nada se da će kadrove zabilježene tokom čestih biciklističkih pustolovina Bokom, vremenom objaviti i učiniti dostupnim za sve ljubitelje zaliva i umjetnosti.

