"To će biti mrtva planina": Mještani protiv vojnog poligona na Sinjajevini

Zbog najavljene, kako je nazivaju, militarizacije Sinjajevine, pobunili su se mještani Bjelopavlića. Predstavnici nekoliko udruženja tvrde da Ministarstvo odbrane, bez mišljenja građana, planira izgradnju vojnih poligona na području koje oni 137 godina koriste da bi izdizali stoku.

Ognjen Jovović iz udruženja Bjelopavlića "Bijeli Pavle" kaže da bi baza pokrila 60 odsto platoa, od kojeg "ne bi ostalo ništa".

Zato ministarstva poljoprivrede, turizma i odbrane pitaju da li će više biti moguća zdrava ispaša na tim katunima, da li će biti ispravni vazduh i voda, da li se tako uvećava stocni fond i razvija turizam na sjeveru države? Pitaju i opštinu Danilovgrad zašto ćuti

"Da li zbog servilnosti centralnnoj vlasti, da li zbog ko zna kakvih interesa... Posebno postavljamo pitanje - da li iko u toj Opštini ima mandat da se odrekne bilo kojeg dijela svoje teritorije", navodi Jovović.

Stočari ukazuju da oko šesnaest domaćinstava iz Danilovgrada izdiže stoku na katun na Sinjajevini, koji je tenutno najveci u Crnoj Gori jer broji oko pet hiljada grla krupne i sitne stoke

"U posljednje vrijeme se ništa gore ne ulaže, tako da ja tu budućnost Sinjajevine ne vidim, jer mi smo sad obezglavljeni", kaže Miro Mališić iz udruženja stočara "Bjelopavlićka Sinjajevina".

Vojnim poligonima protive se i u Crkvenoj opštini Danilovgrad. Pitaju se da li se u Ministartvu odbrane vode interesima države i jesu li svjesni da ce usljed artiljerijskih bojevih gađanja biti poremećen cijeli ekosistem. Sumnjaju kako se iza svega krije namjera da se pravi NATO baza

"Narodski rečeno - to bi bila katastrofa. Ako jedan jedini projektil se ispali na Sinjajevini to je, vjerujte, sa stručnog aspekta govorim, to će biti mrtva planina, tamo neće biti živoga stvora, ni ljudi, ni biljaka, ni životinja", kaže Branislav Ivanović iz Crkvene opštine Danilovgrad.

Otpor ideji stvaranja vojnih poligona pružaju i planinari, koji će promovisati postojeće i nove staze na planini Sinjajevini, i zato svi imaju zajedničku poruku nadležnima.

"Da svi damo doprinos da to područje Sinjajevine ostane netaknuto", kaže Marko Savićević iz planinarskog društva "Prekornica".

Poručuju da ce formirati zajedničko tijelo sa kolegama iz Šavnika, Žabljaka, Mojkovca i Kolašina kako bi nastavili aktivnosti i nadležnima poručili da Sinjajevinu ostave na miru. Podsjetimo, ministar odbrane Predrag Bošković je ranije rekao da vojni poligon nece koristiti za gradnju NATO baze, niti uništavanje naoružanja.

