Tražili socijalnu pomoć, pa postali donatori DPS-a

Početkom godine u javnost su dospjeli podaci o više funkcionera beranskog DPS-a koji su 2012. godine ostvarili pravo na socijanu pomoć. Tek četiri godine kasnije, ovi ljudi su u kampanji za parlamentarne izbore našli način da pomognu Đukanovićevu partiju.

Istraživački centar MANS-a je upoređivanjem podataka sa liste DPS donatora 2016. i liste korisnika socijalne pomoći 2012. došao do interesantnih, ali i indikativnih saznanja.

Tako se član beranskog odbora DPS-a, Obrad Čantrić, 2012. godine obratio Centru za socijalni rad, sa molbom za pomoć jer mu je, kako je naveo, nedostajao novac da svojoj porodici kupi životne namirnice i plati struju. Beranski centar je tom prilikom Čantriću odobrio pomoć u iznosu od 460 eura.

Obrad Čantrić je na narednim parlamentarnim izborima DPS-u uplatio donaciju od preko 1.000 eura, što je bila jedna od većih pojedinačnih donacija koje je ta partija dobila u Beranama.

Osim Čantrića, još nekoliko njegovih partijskih kolega je 2012. tražilo socijalnu pomoć, a u prijavama su obično navodili da im je potrebna za kupovinu namirnica za porodicu, ogrjev ili plaćanje računa za struju. Već 2016. ti “korisnici socijalne pomoci” pomogli su pojedinačno DPS-u, i to donacijama ne manjim od 400 eura.

Među donatorima su: Blažo Piper, Ervin Mandžukić, Svetolik Čukić, Miketa Lutovac, Marko Radunović, Veselin Babić, Dejan Ćorac, Fahrudin Dervišević, Nebojša Babović, Vukadin Božović, Radoje Sekulić i Milijana Golubović.

U MANS-u kažu da bi nadležni organi morali da ispitaju ovaj slučaj.

"Ili oni stvarno nisu bili u stanju socijalne potrebe pa su dobili na nezakonit način pomoć iz državnog budžeta, ili su bili u stanju socijalne potrebe, ali su nečiji drugo novac uplatili kao donacije. To je pitanje za specijalnog tužioca, i ja pozivam SDT-a da istraži donacije DPS-a kako u slučaju ovih opština, odnosno ovih visokih opštinskih funkcionera, tako i u slučaju vezanom za donacije koje su dolazile sa Konika. Što se tiče kontrole donacija od strane ASK, vidjeli smo da ta Agencija apsolutno nije spremna da kontroliše DPS, da prema njihovim stavovima ni u jednoj izbornoj kampanji do danas nije bilo nikakvih problema..." kazala je direktorica MANS-a Vanja Ćalović Marković.

Dalja analiza beranskih donacija DPS-u pokazala je i da je od 40.000 eura, prikupljenih za samo dva dana, najmanje 30.000 došlo direktno od lokalnih funkcionera te partije. Preko 40 članova beranskog odbora DPS-a, uplatili su donacije na šalteru iste banke i svi u gotovini.

Osim Berana, MANS-ova analiza donacija DPS-a pokazala je da se istovjetni mehanizam ubacivanja novca za finansiranje kampanja koristio i u Podgorici, Danilovgradu, Nikšiću i Bijelom Polju.

Kao i njihove kolege u Podgorici, 35 odbornika nikšićkog DPS-a je istog dana, u istoj poslovnici Societe General Banke u gradu pod Trebjesom, uplatilo preko 12.000 eura u kešu. 24 člana odbora DPS-a iz Bijelog Polja su nešto preko 20.000 eura uplatili u jednom danu, takođe u kešu, i svi na istom šalteru Socielte Genral banke. Članovi danilovgradskog odbora DPS-a donirali su preko žiro računa u Prvoj banci. Njih 49 je za dva dana uplatilo preko 36.000 eura.

Do sada analizirani podaci o donacijama DPS-u uoči posljednih parlamentarnih izbora, pokazuju da je uz pomoć opisanih mehanizma ta partija sakupila najmanje 120.000 eura.

DPS više od godinu odbija da dostavi izvode sa svog žiro računa za posljednje dvije sedmice parlamentarne kampanje. Za te dvije sedmice DPS je prikupio dodatnih 170.000 eura čije porijeklo još nije analizirano.

Istraživački centar MANS-a:

Dejan Milovac

Lazar Grdinić

