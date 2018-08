Tužilaštvo ne isključuje mogućnost da je Kolašinka ubijena

„Sumnjam da je to moja kćerka Svetlana, kako smo je zvali, Seka, učinila. To je učinio neko drugi“.

Ovo su sumnje oca 27-godišnje Kolašinke Svetlane Peković, čije tijelo je pronađeno 22. jula kod Tivta. Da je riječ o ubistvu mogućnost ne isključuje ni Tužilaštvo iz kog je Televiziji Vijesti saopšteno da se i dalje čekaju nalazi vještačenja kako bi bili sigurni da li je riječ o zločinu ili samoubistvu. Otac stradale kaže da je razgovor s tužiocima samo učvrstio njegove sumnje da mu je ćerka ubijena.

"Samo lice mjesta đe smo je našli ukazuje da je to neko drugi učinio. U razgovoru sa tužilaštvom... i oni su prema nalazima koji pristižu ukazuje da se radi o ubistvu, a ne samoubistvu", kaže njen otac Zoran Peković.

Svetlanin stric Panto smatra da je njena smrt od početka zagonetna.

"Ja sam i na prvo jutro kazao da nadležni organi moraju da se uključe da se do kraja rasvijetli ovaj slučaj, jer ona je do 11 sati tog dana kada je nestala radila u kompaniji Voli. Trebalo je da dođe u tri sata na posao, njoj je mobilni radio do sjutradan do jedan sat. Milsim da su u određenom slučaju neki nadležni organi zatajili, mogli su da otkriju to prije da se dođe do nje", kaže on.

Porodica Peković tvrdi da se njihova Seka noć prije nestanka čula sa porodicom. Ništa nije ukazivalo da ima bilo kakve probleme.

"Nikad se ništa nije požalila... Da to ona nije učinila, ne bi učinila samo zbog porodice", kaže otac Zoran.

"Njena majka se uveče prije toga čula sa njom oko 7:20 kad je izašla s posla, ništa nije ukazivalo da će bilo šta da se desi, sve je bilo normalno, komunikacija... Prema tome, oni, sestre, rat i majka su se čujali svakodnevno sa njom, jedino, eto, taj dan se nijesu čuli jer su bili zauzeti poljoprivrednim radovima", dodaje Svetlanin stric.

Porodica Peković od nadležnih traži samo jedno - istinu.

Ne kriju da su razočarani medijima koji su bez zvaničnih izjava po nalasku tijela objavili da je riječ o samoubistvu. Zato traže izvinjenje svih redakcija koje su objavile tu neprovjerenu informaciju.

Svetlanin nestanak prijavljen je 19. jula, a njeno tijelo pronađeno je dva dana kasnije u mjestu Bonići u Tivtu. Djevojka je bila sezonski zaposlena u supermarketu "Voli" u Radanovićima, a boravila je u objektu te kompanije za njene radnike u Sutvari u Grblju.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 5 (2 glasova)