U Budvi oko 20 odsto turista više nego lani: Stari problemi - nečistoća, gužva, nedostatak radnika

Između 25.000 i 27.000 turista trenutno boravi u Budvi, što je oko 20 odsto više nego lani u isto vrijeme.

U metropoli turizma svi su trenutno zadovoljni, iako su stari problemi kao što su nečistoća, gužva, nedostatak kvalifikovane redne snage i saobraćajne gužve i dalje prisutni.

Budvanski ugostitelji ovih dana zadovoljno trljaju ruke.

"Sezona je ove godine krenula stvarno jednim tempom i daj Bože da se tako i nastavi", istakao je Krsto Niklanović, vlasnik restorana.

"U ovih prvih pet, pet i po mjeseci imali smo čak tri odsto noćenja više u odnosu na isti period prethodne godine, uz povećanje prosječne cijene od nekih pet procenata", kazao je Dušan Bećir, menadžer hotela.

I statistika potvrđuje da sezona "dobro radi".

"Između 25 i 27 hiljada posjetilaca momentalno. To je sjajno, to je otprilike 20 odsto više nego lani, a ne zaboravimo da je prošla godina bila rekordna, tako da ako se ovaj trend nastavi, imamo odlične pokazatelje i možemo stvarno biti optimisti", rekao je Mladen Franović, direktor TO Budva.

Domaćini su saglasni da konkurentnost umanjuju stari problemi - sivo tržište, gužve u saobraćaju, nečistoća i nedostatak radne snage.

"Ukupna higijena i čistoća, tu imamo najviše žalbi", rekao je Franović.

"Imam par sezonskih radnika, koji dok se prijave, to je čitava procedura, nekakvi zahtjevi, nekakva čuda, izgleda da smo mi skloni da sami sebi podmećemo noge", poručio je Niklanović.

"Problem prije svega jesu ljudi, kadar", tvrdi Bećir.

Franović kaže da su cijene smještaja, te hrane i pića u restoranima i kafićima na nivou prošle godine.

U strukturi gostiju, opet je najviše Rusa, oko 35 odsto, ali raste broj gostiju iz istočne i srednje Evrope.

"Ono što me naročito raduje, to su zemlje centralne Evrope, Mađarska, Češka, Slovačka, Poljska, mi smo za njih vrlo interesantno tržište, jer imamo umjerenije cijene nego naše komšije. Moramo držati jednu kvalitetnu i realnu politiku cijena smještaja da bi bili konkurenti", kazao je Franović.

U špicu sezone, od 1. jula do 15. avgusta, mjesta će međutim i po prognozama onih najiskusnijih faliti.

"Ja se uvijek šalim, u špicu sezone pokojna baba da se digne mogla bi mi napunit ove kapacitete, znate, haha....", kazao je Niklanović.

