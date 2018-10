U susret Kolegijumu: Demokrate i URA neće prisustvovati, predlažu formiranje ad hoc odbora

Prvi čovjek Skupštine Ivan Brajović pozvao je sve parlamentarne partije na sjutrašnji Kolegujem, zakazan za podne, na kome bi trebalo konačno da se dogovori kad će i kako krenuti u reformu izbornog zakonodavstva.

Brajović želi da uoči procesa formiranja skupštinskog tijela – određivanja njegovog mandata, organizacione strukture i ovlašćenja, konsultuje što veći broj relevantnih predstavnika građana u najvišem zakonodavnom domu.

Demokrate i Ura, koji jedini bojkotuju parlament, ni sjutra neće doći na Kolegijum, ali za svoje kolege imaju konkretan predlog.

"Mi nećemo učestvovati na tom Kolegijumu zato što su naše aktivnosti u državnom parlamentu potpuno suspendovane. Mi smo ipak, iz konstruktivnosti, pisanim putem uputili Predlog odluke o fformiranju Ad hoc odbora oko sveobuhvatne izborne i druge reforme", kazao je lider GP URA, Dritan Abazović.

U toj odluci, koju će sjutra, kako vjeruju, Brajović predstaviti ostalim kolegama, nabrojali su zadatke i ciljeve radnog tijela i sistem rada. Insistiraju da u fokusu bude Plan Demokrata i URA-e, koji je podržala EU. Njime je, između ostalog, predviđeno određivanje datuma parlamentarnih i lokalnih izbora, reforma kompletnog izbornog zakonodavstva, kao i Savjeta RTCG, i drugačiji izbor Sudskog savjeta.

Da se u Skupštini nešto dešava, uočava i predstavnik Brisela u Podgorici.

"Moramo da primijetimo pozitivna dešavanja u Parlamentu u ovom trenutku, u toku je proces formiranja Radne grupe", rekao je Aivo Orav.

Potvrđuje kako bi ona trebalo da se bavi i Javnim servisom.

"Savjet Javnog servisa ima važno mjesto u Radnoj grupi, to nije još konačno, ne mogu da kažem da je završeno, ali ako bude, to pokazuje da je svim partijama stalo do toga i da žele da očiste sto od ovih pitanja koja su se desila prošle godine", poručio je šef delegacije EU u Crnoj Gori.

Abazović ističe da njihov plan, na neki način, objedinjuje i sve dosadašnje predloge partija i da nema vremena za gubljenje.

"Mi spremno čekamo i spremni smo već sjutra ujutro da pocnemo sa radom, ali na jasnim principima i jasnim zadacima. Dakle ja sam više nego ubijeđen što se tiče opozicije da ce svi ovi predlozi biti izuzetno pozitivno prihvaćeni, a takođe mislim da i DPS nema kuda nego mora da se posveti onome sto jeste evropska agenda", poručio je on.

Na sjutrašnji Kolegijum dolazak je najavio i Demos, obrazlažući da se radi o izuzetno ozbiljnoj materiji, koju podržava Evropska unija i koja može donijeti rezultate. Osim vladajućih partija, učešće u radnoj grupi ranije su najavili i ostali opozicioni subjekti.

