U vrtu porodice Muratović rastu džinovske tikve

Iako liče na one iz bajke, sa Pepeljugine kočije, ove tikve su prave, i rastu u vrtu porodice Muratović u Bajicama, na Cetinju. Džinovske, od kojih najteža ima preko 200 kilograma, trgovac Miodrag Muratović, uzgaja iz hobija.

"U Kanadi i Americi su bile do 700, 800, sad u Njemačkoj od 1.050 kila, tako da me to povuklo da pokušam i ja. Uzgajanje divovskih bundeva, atlantik gigant, našao sam to na internet, svidjelo mi se, probao sam da vidim kako će se pokazati. Sjeme sam nabavio preko interneta iz Kanade, preko poznate kuće koja to prodaje, naručio, stiglo, posadio i tu su sad rezultati", kazao je Muratović.

Za njihov uzgoj, ovaj domaćin preporučuje oranu zemlju. S obzirom da su otporne na različite vremenske uslove, najvažnije je održavanje. Tokom ljetnjih mjeseci, sistemom kap po kap, zalivanjem se potroši i do 500 litara vode po tikvi.

"Početkom aprila se usadi sjeme, drži se dok ne nikne, onda se posadi na mjesto gdje treba da se uzgaja. Iskopa se velika rupa, to je osnova, napuni stajnjakom, posadi se biljka i čeka njen početak rasta. Najbitnije je održavanje, da je pazite ka malo dijete, da na jednoj biljci samo jednu bundevu uzgajate, iako ona ima 15, 20. Samo jedna ostaje, osale se uklanjaju, da bi primala svu tu hranu i vodu, od ostalih", rekao je Muratović.

Sljedeće godine, dosjetljivi Cetinjanin, očekuje da će vaga pokazati duplo veći broj. S obzirom da se tikvama koje trenutno ima, rast završava za 15 dana, nije siguran čime će ih izrezati. U tu svrhu, njegova djeca kojoj su intresantne jednako za igru i jelo, predlažu mu šegu.

"Oni su mislili neće biti takve, tata je usadio, ali eto. Ostaje sjeme od njih, njih ćemo podijeliti, jestive su prave se sokovi i džemovi od njih. Za nas i za prijatelje", kazao je Muratović.

