UCG će primiti 3.500 brucoša koji će se besplatno školovati: Na ovim fakultetima ima najviše mjesta

Svršeni srednjoškolci koji žele da studiraju na državnom univerzitetu danas su predavali dokumenta na željene fakultete.

Univerzitet Crne Gore ove godine primiće 3.500 brucoša, koji će se besplatno školovati iz budžeta.

Najviše mjesta ima na Ekonomskom fakultetu, 390, Filološkom 355, Elektrotehničkom 330, dok se na Pravnom i Filozofskom može upisati po 290 brucoša.

Kako odabrati pravi fakultet, pitanje je koje ovih dana muči mnoge. I ove godine veliko interesovanje vlada za Pravni fakultet.

"Vukla me je želja da to upišem još od osnovne škole. Moja braća su to pokušala da upišu, pa nisu završila, moj stric takođe, pa eto, da se oprobam u tome i da vidim da li ću uspjeti", kazala je Milena Ivanović iz Berana.

"Sebe vidim u budućnosti kao sudiju, čime ću uticati na poboljšanje odnosno na poštovanje zakona koji su već propisani", rekao je Almin Dacić iz Rožaja.

Buduće brucoše, koji se bore za jedno od 240 mjesta u Podgorici i 50 u Bijelom Polju, na ulazu tradicionalno pozdravlja dekan.

"Da popričam sa njima, da ih ohrabrim, da im pomognem oko dokumentacije, prijave. Kao i svaki domaćin kuće", rekao je Velimir Rakočević, dekan Pravnog fakulteta u Podgorici.

Ni činjenica da je na evidenciji Zavoda za zapošljavanje trenutno najviše pravnika, ne brine buduće studente.

"Voljela bih da budem advokat", istakla je Tamara Mujović iz Nikšića.

"Kvalitet, odnosno pravi pravnik će uvijek sebi naći posao u državnim ili u privatnim poslovima", kaže Dacić.

I budući ekonomisti, kojih će se ove godine na podgoričkom Ekonomskom fakutetu upisati 240, uz 100 studenata menadžmenta u glavnom gradu i 50 u Bijelom Polju, vjeruju da će lako do posla. Istina, ne nužno u Crnoj Gori, gdje ih je na birou i više nego pravnika.

"Ko ima sreće, to je perspektivan posao, šta se god otvori treba ekonomista, tako da...", kazala je Maja Kadić iz Nikšića.

"Ovdje ne, nemam puno nade da ću ostati ovdje...", rekla je Jelena Dajković iz Podgorice.

"Smatram ako se dobro pokažem, da se vrlo lako može naći posao", kazao je Boris Lukovac iz Podgorice.

A na političkim naukama, gdje mjesta ima za 160 studenata, prvog dana upisa najpopularniji je bio socijalni rad.

"Zato što volim da stupam u komunikaciju sa ljudima i želim što većem broju ljudi da pomognem", kazala je Stefana Baltić iz Mojkovca.

"Čini mi se da ovaj smjer privlači studente koji osim neke vrste akademskog rada žele i da tokom studija steknu i neka praktična iskustva" rekao je Nemanja Stankov sa FPN-a.

Veliko interesovanje vladalo je i za novinarstvo.

"Moj otac je novinar, tako da imam primjer u familiji, a od fakulteta očekujem sve najbolje...", kazao je Luka Dedović iz Andrijevice.

Prijave se predaju i sjutra, a upis završava do 9. jula.

