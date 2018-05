Ulice bez naziva su problem Podgorice: Pronalaženje prave adrese je istinski izazov

Ulice bez naziva ili broja svakodnevno predstavljaju problem kako za same stanare, tako i za one čiji posao zahtijeva detaljno poznavanje mape grada.

Pronalaženje prave adrese u novim podgoričkim naseljima zna biti istinski izazov. U modernom bloku City kvart, Tijana Mićković živi godinu dana. Zbog ulica koje još uvijek nemaju ime, kako kaže, nekada se teško snaći.

"Što se tiče orjentacije u City kvartu to je malo komplikovano jer ulice nemaju naziv. To je nekad problem taksistima da nađu pa se rješava pomoću nekih objekata koji su u okolini, prodavnica, lokala, što mogu da im objasnim kako bi našli lokaciju", navodi Mićković.

Da su novoizgrađena naselja problematična, potvrđuje i Predrag Kovačević koji je 18 godina radio kao poštar.

"Snalazio sam se na taj način što pozovem kolegu koji nosi na tom dijelu grada, da mi kaže gdje se nalazi ta stranka. Uvijek su bili problematični ti novi kvartovi, dok se ne dodijeli naziv ulica i broj po objektima. Imamo u novim zgradama, postavljena sandučad na kojima nema imena i prezimena, samo brojevi. Što se tiče više kuća pod istim brojem, taj problem je naročito izražen u Dalmatinskoj, tamo se pod jednim brojem nalazi čak 30 objekata, tu je problem naći primaoca, naročito ako je podstanar", ističe Kovačević.

Da je problem ulica bez imena prisutan i u starijim djelovima Podgorice ističe i Miljan Novović, koji 40 godina živi u jednoj od bočnih ulica Dalmatinske koju je sam numerisao.

"Ja sam upravo taj broj odredio, nekako ovi ispred nas imaju 154 pa sam dodao dva broja i cijela ova bočna ulica se vodi pod tim brojem. Ne mogu da shvatim da u 21. vijeku ovo naselje koje se smatra elitnim bude bez brojeva na kućama. Ovdje ima 10 kuća, dvije treba još da se naprave i dvije zgrade koje su napravljene sa 18 stanova, sve je pod tim brojem. Dosta je loša situacija oko toga. Za ovo vrijeme nedopustivo je, odavno se već pitam zašto je to tako. Mada ovo je najšira bočna ulica u Dalmatinskoj, mislim da bi trebalo nešto da se promijeni, nego nadležni će o tome", naglasio je Novović.

Na prostoru šire teritorije Podgorice, kako navode iz Savjeta za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova, česte su ulice bez imena. Pak, u djelovima grada gdje je usvojen urbanistički plan, taj broj je sve manji. Tako trenutno, odluku Skupštine o imenovanju čeka 16 podgoričkih ulica, od kojih je pet u City kvartu.

"To se radi na perifernim područjima Golubovcima i Zetom zajedno gdje ne postoji urbanistički plan, tako da Savjet nema pravo da daje naziv tim ulicama. Znamo mi da je to problem Podgorice, Savjet će se ukljućiti kada se donesu na nivou opštine, zajedno s mjesnim zajednicama i pomoći da riješe taj veliki problem. U današnje vrijeme nemati adresu je baš problem. Savjet nije riješio samo četiri ulice. To su ulice koje su veza između Dalmatinske ulice i Ulice 18. jula, a 11 smo dali već predlog i to je u proceduri donošenja takve odluke", pojasnio je Cvetko Vukčević, potpredsjednik Savjeta za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova.

Osim toga, iz Savjeta ističu da se trenutno čeka i na numerisanje 35-40 ulica koje se nalaze u dijelu Zagoriča, Murtovine, Starog aerodroma i ulice Radosava Burića na Zabjelu. A dok dobiju preciznu adresu, građani će se snalaziti kao i do sad.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)