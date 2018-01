UNESKO kaže ne, a Vlada ne odustaje od gradnje mosta na Verigama

Iako je UNESKO preporučio da se to ne radi, Vlada ne odustaje od gradnje mosta na Verigama u Bokokotorskom zalivu.

Studija koja je procijenila uticaj izgradnje na kulturnu baštinu Kotora - HIA, ne preporučuje gradnju mosta na tom mjestu, jer bi to ugrozilo vizuelni identitet zaliva.

Ministar saobraćaja Osman Nurković uvjeren je da će brzo riješiti problem sa UNESKOM, pa će tražiti model kako da ga finansiramo u paketu sa još nekim projektima.

Most na Verigama je jedan od prioriteta, decidan je ministar saobraćaja.

"Jer je to po mojem mišljenju, krucijalni objekat u saobraćajnoj infrastrukturi. Normalno, nećemo uraditi nešto što je suprotno propisima UNESKO-a i što će dovesti u pitanje dalji opstanak i članstvo Crne Gore u toj organizaciji", istakao je Osman Nurković, ministar saobraćaja.

Priču o mostu neki međutim dovode u vezu sa investitorima, konkretno sa azerbejdžanskim kapitalom u Kumboru, uz zapažanje da je sve obavijeno velom tajne.

"To je još jedna od želja stranih investitora. Ono što stvara dosta zabune jeste zašto je ta procedura toliko tajanstvena. Jer se može razgovarati o svemu, pa i o svrsishodnosti te investicije, o načinu kako bi se realizovala, o tome da li narušava prirodni ambijent", saopštio je Aleksandar Damjanović, nezavisni poslanik.

Bivša predsjednica Opštine Kotor diplomatski kaže da treba riješiti ogromne gužve u saobraćaju, ali i zaštititi zaliv.

"Ako već treba da bude most, da bude most koji će da se otvara da propusti brodove koji će ići prema Kotoru ili da se radi tunel, ja zaista ne znam u kojoj fazi je, znam da se i dalje o tome razmišlja intenzivno. Razumijem potrebe 21. vijeka, ali isto tako smatram da to treba na neki način upakovati da se ne naruši ambijent Boke Kotorske", kazala je Marija Ćatović, poslanica Demokratske partije socijalista (DPS).

U lokalnoj vlasti ponavljaju da se moraju poštovati preporuke UNESKO-a iz HIE koju je usvojila Vlada.

Strahuju od brisanja sa liste Svjetske baštine dijela Bokokotorskog zaliva.

"Nije problem samo most, nego prirodu će da upropaste i prilazni putevi. Teren je toliko strm, da uraditi četiri trake na tom terenu, to je nevjerovatna devastacija prostora i vrlo skupa investicija. Mi ne znamo tačno kako taj njihov model izgleda. UNESKO je prepoznao da bi gradnja tog mosta visine 65 metara ugrozila potpuno vizuru zaštićenog dijela zaliva", rekao je Branko Nedović, potpredsjednik Opštine Kotor.

Vlasti Kotora zato predlažu da se gradi nova cesta koja bi išla od Lastve Grbaljske, preko Donjeg Grblja, pa Lušticom do mjesta gdje bi se gradio most ili tunel do Kumbora.

U Vladi kažu da slijede razgovori sa stručnjacima u vezi sa gradnjom na Verigama.

"Izrada te mini HIE, dakle za tu mikro lokaciju, nakon sprovođenja tog postupka i odgovora od strane UNESKO-a, jer je njima upućen dokument, imamo urađenu projektnu dokumentaciju, ta projektna dokumentacija treba da se doprojektuje", kazao je Nurković.

"Poručio bih gospodi iz Ministarstva da nas uključe od samog starta, ne samo gospodi iz Ministarstva nego i svima onima koji planiraju prostor i planiraju naše živote, da uključe nas", rekao je Nedović.

Radi se inače o investiciji vrijednoj nekoliko stotina miliona eura.

"Tražićemo modus da ga isfinansiramo iz partnerstva sa nekom od državnih firmi, koja bi na bazi koncesije, naplate tog prolaska preko mosta i putarine na toj drugoj dionici auto puta, plaćala kredit koji bi dobili od potencijalnog finansijera", objasnio je Nurković.

Može li Crna Gora u skorije vrijeme, pored gradnje auto puta i sa izuzetno visokim javnim dugom, ući u još jedan veliki projekat, pitanje je o kome bi svaka odgovorna vlast ipak prvo morala da razmisli.

