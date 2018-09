Upoznajte Željku Murišić: Nakon dvije transplantacije bubrega i dijalize rodiće blizance

Željka Murišic (33) iz Kotora za dva mjeseca će postati majka blizanaca.

Blizanačka trudnoca, realno i nije neka vijest, ali ako se desi nakon dvije transplantacije bubrega i skoro šest godina dijalize, onda sigurno zaslužuje pažnju javnosti, koja nema puno sluha za doniranje organa.

Ni u najružnijem snu, Željka Murišić nije mogla sanjati da će joj bezbrižan život dvadesetogodišnjakinje poremetiti saznanje da ima težak zdravstveni problem, oboljenje bubrega.

I sve to odjednom - bez ikakvih simptoma.

Vrlo brzo došla je do faze da je jedino rješenje – transplantacija.

Za Crnu Goru je prije skoro 13 godina to bila nemoguća misija, pa je na liječenje otisla u susjednu Hrvatsku, u Rijeku.

"Nekih pola godine sam uspjela da premostim do prve dijalize i onda smo ušli u obradu ja i mama, i mama mi je donirala bubreg, krajem te 2006. godine. Operacija kao operacija, u suštini su mi rekli, e to ti je samo nastavak, da možeš normalno da živiš, ja sam to tako prihvatila, ok operisaću se, idem dalje i tako je i bilo", kazala je Murišić.

I krenula je dalje, misleći da je najgore prošlo.

Ali nakon četiri godine organizam koji je prvobitno prihvatio, počeo je da odbacuje bubreg, prvi, pa drugi put.

Ljekari su činili sve da ga održe, ali Željkina autoimuna bolest je učinila svoje, i bubreg je otkazao.

Bolest je značila da pri narednoj tranpslantaciji donor ne može biti niko iz porodice.

Uslijedilo je pet i po godina hemodijalize.

"Ja sam to postavila kao što ljudi idu na posao svako jutro, ja sam to prihvatila tako. Idem na dijalizu svako drugo jutro, to je moj posao, odradim, vratim se kući i nastavim normalno da živim. Kad u životu čovjek ima rešenje onda ne treba da pada u neke depresije i ne znam ni ja, nego da se trudi da izvuče iz svega toga ono najbolje. Ja sam čak i putovala, išla po Evropi i na skijanje", rekla je Murišić.

Uporedo, Željka je čekala je da donorstvo zaživi u Crnoj Gori ali pošto nije, tragala je za advekvatnom klinikom gdje bi mogla uraditi kadaveričnu transplantaciju.

Na kraju to je učinila u Rusiji.

"Kadaver je sad odličan, on obavlja svu funkciju koja je potrebna za normalno funkcionisanje", kazala je Murišić.

Novinarka TV Vijesti: To znači, sad imas prakticno jedan bubreg?

"Da, jedan bubreg, Normalno sam nastavila svoj život, sve je super", poručila je Murišić.

Uspjela je da ostvari ono što je najviše željela. Nakon toliko godina liječenja i operacija, postaće majka.

"Čak na iznenađenje mnogih doktora, nisu vjerovali, budući da nosim blizance, nisu mogli da vjeruju da sam sponatno ostala trudna, bez ikakve vještačke oplodnje ili ičega", kazala je Murišić.

Željka ipak ne zaboravlja teške dane koje mnogi prolaze.

Zna bolje nego iko koliko bi razvijanje svijesti o doniranju organa značilo Crnoj Gori, a kaže da veliku ulogu u svemu imaju mediji.

"Gdje god da se okrenete da bude bilbord, da bude reklama, da bude flajer, ne znam, zgrade cijele znale su da budu u Hrvatskoj, ovako sa velikim ogromnim bilbordom, doniraj organ. Kod nas teško je to strašno", objasnila je Murišić.

Dok ne bude realno i moguće, Željka poručuje svima da potpišu donorske kartice.

"Jer nekome će spasiti život. Ne jedan, nego mnogo. Da ja kažem, da ja znam 12, to je ipak velika stvar. Ljudi plaćaju raznorazne rijalitije, poruke šalju, gledaju, ne znam ni ja, to se obrću milioni i milioni eura, a nekom treba tipa 40 hiljada eura", kazala je Murišić.

Željka je prije godinu i sedam mjeseci, zahvaljujući donorstvu, dobila šansu za novi život, a na svijet će uskoro donijeti dva.

Još jedan razlog da shvatimo da kroz humanost na najljepši način slavimo život!

Ocijeni: 1 2 3 4 5 3 (2 glasova)