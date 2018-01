"Beranska fabrika eksploziva ima sjajan proizvod, a nijedan nije kupila država za autoput"

Tok emisije:

9:25 Obradović pita šta je sa koncesijama šuma i šljunka, te zašto nema saradnje sa dijasporom. On navodi da je apsurdno da država nije kupila eksploziv u beranskoj fabrici ekploziva koja ima konkurentan proizvod, već je uvozila te proizvode za upotrebu na autoputu.

9:22 Pavićević ne vidi naročitu ulogu vlasti u pokretanju rada u Rudniku uglja i smatra da bi to svaka vlast uradila. On navodi da se SDP zalagao da Viša medicinska škola ostane u Beranama.

21:14 Šćekić ističe da nije partijsko zapošljavanje to što su smijenili kadar DPS jer su to ljudi koji su zloupotrebljavali svoj položaj. "Da nije bilo saradnje sa privrednicima, ne bi bilo Rudnika uglja koji zapošljava 150 ljudi", podsjetio je Šćekić.

On navodi da je trebalo vremena, ali da se radi na sanaciji Vasovih voda i da se tamo više smeće ne odlaže.

21:08 Obradović takođe navodi da problem Vasovih voda nije riješen i da je moralo da se uradi više. "Treba napraviti reciklažno dvorište u nekoj od ruiniranih fabrika", predlaže Obradović.

Predstavnik Demokrata najviše zamjera na lošoj komunikaciji vlasti sa lokalnim preduzetnicima.

21:06 Šćekić navodi da su jako vodili računa o kvalifikacijama zaposlenih ljudi u Opštini, i da je to bio presudan faktor, a ne partijska pripadnost.

21:00 Pavićević priznaje da je SDP učestvovao u vlasti koja je vršila poharu u Beranama, ali da su se vodili višim ciljevima. On podsjeća da Zdravo Berane nije riješilo problem Vasovih voda.

20:55 Šćekić objašnjava da je bilo perioda kada je saradnja sa Vladom Crne Gore bila korektna, ali da je saradnje bilo sve manje kako su se primicali izbori.

20:50 Obradović ističe da je DPS promijenio dio liste i istakao nove ljude, ali da u pozadini isti vuku konce.

20:44 "Svi koji su dizali ruku u Skupštini za pogubne odluke u Beranama je dio tog sistema", smatra Šćekić.

20:37 Šćekić je poručio da je skandalozan slučaj dodjeljivanja jednokratne pomoći DPS funkcionerima. "Da neko ko ima hiljadu eura, uzima sebi za drva i namirnice od beranske sirotinje i socijalnih slučajeva...Pa to je poruka u kakvom se stanju društvo nalazi".

On navodi da bi u sređenom sistemu to dovelo do pada Vlade, a ne samo do povlačenja liste DPS kao što su oni tražili.

20:32 Pavićević kaže da se građani pitaju da se nije Vlada preselila u Berane, jer je grad pun automobila sa službenim tablicama i ističe da se očigledno radi o zloupotrebama.

20:28 Aktuelni predsjednik opštine kaže da se ne sjeća da su postojali fer izbori u Crnoj Gori, pa tako ne očekuje ni da će lokalni izbori u Beranama biti izuzetak. Šćekić ističe da ipak nisu razmišljali o bojkotu, jer misle da mogu da pobijede DPS i satelite i pored zloupotreba.

Foto:

20:23 Šćekić smatra da idu mnogo bolji dani za SNP i da je članstvo časno i bolje od ljudi koji su jedno vrijeme vodili stranku.

20:19 Obradović ističe da su izašli samostalno na izbore jer je to bilo očekivanje građana, a da nisu dobili zvaničan poziv za koalicionu saradnju sa opozicijom. On navodi da je vlast DPS u Beranama bila najgora u istoriji tog grada, pa da je svaka naredna vlast mogla biti samo bolja.

Foto:

20:17 Pavićević kaže da postoji veliki opasnost od rasipanja glasova u Beranama jer je devet lista. On navodi da je ideja SDP bio da građanska opozicija bude na jednoj listi, ali da do toga nije došlo. Pavićević je objasnio da su imali razgovore sa GP URA i bili na ivici dogovora, ali da se sve promijenilo preko noći.

Foto:

20:11 Šćekić ističe da DPS sve više gubi povjerenje, a da je Zdravo Berane opravdalo povjerenje.

20:09 Šćekić navodi da njega ne iznenađuje to što se predstavnik DPS nije pojavio jer govori o odnosu te partije prema građanima Beranama. Obradović kaže da iz DPS ne mogu da se suoče sa argumentacijom ostalih partija.

20:05 Iz Demokratske partije socijalista su odbili da učestvuju u sučeljavanju jer ne smatraju da emisija ispunjava standarde debatnih emisija i to saopštili u nepotpisanom saopštenju.

Ne propustite novo izdanje emisije Načisto. Debatu na temu ''Lokalni izbori Berane 2018'' Petar Komnenić vodiće sa svojim gostima:

Dragoslav Šćekić - koalicija Zdravo Berane

Mirko Pavićević - koalicija SDP-Demos

Novica Obradović - Demokrate

Načisto pogledajte večeras od 20h na TV Vijesti.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 2 (8 glasova)