"Samo Agencija nije znala, ono što je znala cijela Crna Gora"

21:28 Tomović kaže da je budžet ASK od 1.6 do 1.8 miliona eura. On se požalio da su Agenciji često vezane ruke u pogledu aktivnosti koje može da obavlja.

21:14 Ćalović Marković poručuje da je cijela Crna Gora znala da je Pobrić zviždač, osim Agencije i da je to smiješno i apsurdno. Ona smatra da je ASK uradila sve da ne zaštiti Pobrić.

21:05 Patricija Pobrić, koja je otkrila aferu "Ramada", je gost iznenađenja. Ona pita Tomovića ko je zvizdač kome je ona asistirala, ako je ona obilježena kao asistent zvizdača.

Tomović navodi da je zvizdač tadašnji poslanik Mladen Bojanić koji je podnio prijavu, i da ne može da se pruži njoj zaštita jer nije podnijela prijavu.

21:04 Tomović tvrdi da ASK ne može da pokreće upravni postupak.

20:55 Ćalović Marković pita da li je ASK utvrdila ijedan slučaj nezakonitog bogaćenja visokih funkcionera i da je Agencija poručila eksplicitno da se neće baviti onim što se dešavalo prije osnivanja agencije.

20:50 Ćalović je navela da statistika pokazuje da ASK najviše provjerava članove turističkih organizacija, a ne visokih funkcionera i da su slovenački eksperti zaključili da je ASK "naduvala" podatke.

20:44 Tomović kaže da je postupak u vezi ministra Aleksandra Andrije Pejovića u završnoj fazi i da ne može da priča o tome sada.

20:34 Tomović je poručio Ćalović Marković da i ona može da inicira i podnese prijavu. Ćalović Marković smatra da ASK treba sama da provjeri visoko pozicionirane funkcionere i da tako postavi primjer.

"U provjerama se ide od vrha, a ne od dna. Kako ste onda propustili ministra Andriju Pejovića i niste utvrdili da obavlja neustavno toliko funkcija?", pita Ćalović Marković.

Tomović kaže da nije softver magičan i da njima treba da upravljaju ljudi, a da je u njega uloženo preko 200.000 eura.

Ćalović Marković pita kako to da uvijek promaknu visoki funkcioneri poput direktora policije i ministara, a ne promaknu kritičari režima.

20:26 Ćalović kaže da je Agencija dobila zadatak koji mora da ispuni i da su zbog toga mijenjali razloge zbog kojih gone Vukčevića. "Odluka je antologijska. Nikola Vukčević je mogao biti kriv da je odlučivao o nečemu, o čemu ne može ni da odlučuje", poručila je Ćalović Marković.

20:24 "Odluke Agencije su konačne i njih preispituje Upravni sud", navodi Tomović. On je kazao da ne želi da komentariše odluku svojih kolega.

20:18 Tomović kaže da je neprihvatljiv stav da se ne poštuju odluke suda.

20:14 Ćalović nema dileme da je Škrelja obmanuo javnost i da je Skupština politički izabrala najstrožu kaznu za navodno kršenje zakona.

20:08 Tomović tvrdi da je Agencija počela sa provjerama svih članova Savjeta RTCG. "Mi postupamo po svim prijavama", ističe Tomović.

On navodi da nijedan organ ne mora da postupa na osnovu odluka Agencije. Predsjednik Administrativnog odbora Luiđ Škrelja je kazao da oni moraju da postupaju i razriješe ljude iz Savjeta na osnovu odluke ASK.

Da li Agencija za sprječavanje korupcije radi u javnom interesu ili po nalogu najjače partije? Kakvi su učinci ASK dvije godine nakon početka njenog rada i kakvo je povjerenje javnosti u rad te institucije? Šta EK misli o radu ASK na čijem je formiranju insistirala?

Odgovore na ova i druga pitanja ispratite u najnovijem izdanju emisije Načisto, u četvrtak od 20h.

Gosti u studiju su: Vanja Ćalović Marković - član Savjeta ASK i Mladen Tomović - koordinator Sektora za prevenciju korupcije ASK.

