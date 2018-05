UŽIVO "Sjedim u cijenjenom mediju, nisam gost kod mafijaša"

Tok emisije:

21:38 "Posao političara nije da ocjenjuju i propisuju standarde, već da naprave atmosferu u kojoj će biti fer utakmica i gdje će najkvalitetniji pobijediti", ističe Ivanović. Pažin je obećao da će Vlada sa svoje strane doprinijeti razvoju medijske scene i naveo da to već radi.

21:35 "Čitavo društvo očekuje da slučaj bude rasvjetljen, da se spirala nasila prekine i da svi mediji imaju ugodan ambijent za rad", poručio je Pažin. On nije želio da spekuliše i govori hipotetski jer vjeruje da će slučaj biti istražen do kraja.

21:25 Pažin ističe da se ne može smatrati da je jedan čovjek kriv za sve probleme u Crnoj Gori.

21:15 Ivanović je kazao da je prisutna propagandistička zamjena teza u kojoj se kritičari vlasti optužuju za nedjela drugih.

21:08 "Sjedim u jednom uglednom i cijenjenom mediju. Ne smatram da sam gost mafijaša, jer onda ne bih došao ovdje", poručio je Pažin. On je uputio zamjerku na retoriku koja je prisutna u "Vijestima" prema nosiocima medija.

21:03 Direktor "Vijesti" je otkrio da je Đukanović tražio istragu o toj kući dok je na čelu Vlade bio pokojni Željko Šturanović, i da je veliki broj službi došao u prostorije, a da tadašni premijer nije znao ništa o tome.

Ivanović je naveo da su tokom vremena kada su na čelu Vlade bili Šturanović i Lukšić, Vijesti nazivane prorežimskim medijom samo zato što je postojala normalna komunikacija sa kabinetom.

20:55 Ivanović smatra da Pažin jeste u pravu, ali da je Đukanović taj koji je napravio takav ambijent. "Sistem koji on personifikuje je taj koji je za to zaslužan", navodi Ivanović.

20:50 Pažin nije želio da komentariše i tumači stavove Đukanovića da su "Vijesti" medijska mafija i da se bavi nelegalnim aktivnostima. "Činjenica je da bi sa boljim rezultatima protiv korupcije i organizovanog kriminala imali manje potrebe za istraživačkim novinarstvom", objašnjava Pažin i dodaje da zbog toga treba njegovati i čuvati istraživačko novinarstvo jer doprinosi dobrobiti društva.

Potpredsjednik Vlade navodi da je kultura dijaloga srozana na najniži nivo i da relativizacija demokratskih vrijednosti ugrožava slobodu izražavanja.

20:40 Ivanović ističe da je bitno razumjeti da je uticaj zapaljivih izjava takav da kriminalni krugovi razumiju da su "Vijesti" legitimna meta za napad. On kaže da je njegov subjektivni doživljaj da tužioci, bez eksplicitnog pritiska, jednostavno misle da se šalju poruke da su "Vijesti" legitimna meta i nešto čime se ne treba baviti na taj način.

20:36 Potpredsjednik Vlade smatra da nema nikakve političke koristi, već samo štete i po Vladu i Đukanovića zbog svih ovih slučajeva. "Svi slučajevi koji su nerasvjetljeni su bili uvod u nove slučajeve".

20:32 Pažin smatra da se "Vijesti" politički svrstavaju i da to čini "Vijesti" političkim takmacom, pozivajući se na podatke iz istraživanja o CGO. "Kada Bojanić bude, ne 30, nego tri godine na vlasti, onda će broj tekstova kritičkih prema Bojaniću biti srazmjeran onome kakav je sada prema Đukanoviću", objašnjava Ivanović.

On podsjeća da NewYork Times i drugi veliki svjetski mediji imaju ogroman broj kritičkih informacija prema Donaldu Trampu i pita da li se i tu onda radi o neprofesionalnom mediju.

20:30 "Do sada je naša kompanija uplatila u budžet preko 31 milion eura", otkrio je Ivanović.

20:28 Ivanović je kazao da mu je rečeno da je Đukanović još 2008. godine Fahrudinu Radončiću rekao da su se "Vijesti" bavile njime 20 godina, a da će se on od sad baviti njima. On je podsjetio da je "Đukanovićeva propagandna mašina" do sada objavila preko 800 priloga.

20:25 "Najveća politička odgovornost je najuticajnijih ličnosti. Đukanović je 30 godina na vlasti i kada ističe neke kvalifikacije to ima mnogo veću težinu nego bilo kakva kolumna i komentar iz "Vijesti". Metafore ne mogu da se porede sa političkim i ideološkim stavovima", smatra Ivanović. On navodi da je vrlo zlokobna ocjena Đukanovića o tome da su "Vijesti" fašistički medij samo zato što pišu o poslovima njegovog sina sa Vladom.

"Ne mogu da zamislim da nijedan čovjek nema taj stepen empatije da 40 sati ne saosjeća sa napadnutom novinarkom i njenom porodicom, već da govori o tome kako to njemu nanesi štetu".

20:20 Pažin smatra da pored Lakić i njene porodice, ovaj napad najviše šteti Vladi Crne Gore i Milu Đukanoviću "prema kome su krenule neosnovane optužbe".

Potpredsjednik Vlade kaže da retorika u političkoj sferi treba da bude primjerenija, ali da je i sa "druge strane bilo neprimjere retorike". On smatra da jedna retorika povlači drugu i ocjenjuje da su prejake ocjene da su članovi Vlade i članovi organizovane kriminalne grupe. "Moja prošlost je čista, moja sadašnjost je čista, moja budućnost će biti čista".

20:14 "Ovaj pokušaj ubistva sada se desio zato što se nije rasvjetlio slučaj iz 2011. i 2012. godine", smatra Ivanović. On kaže da su sve sudije i tužioci koji su bili uključeni u slučajeve napada na novinare napredovali uprkos nedostatku rezultata.

Ivanović podsjeća da su u njegovom slučaju osuđeni ljudi za koje smatra da su nevini, a Komnenić je podsjetio da je u jednom od slučajeva sud i utvrdio da se radi o "dobrovoljcu".

20:10 Pažin vjeruje da će se slučaj rasvjetliti do kraja i da se nada da će forenzička ispitivanja usmjeriti istragu u pravcu rješavanja. "Nijedna mogućnost nije eliminisana, ali istraga ne ide u pravcu da se radi o privatnim obračunima. Od posebnog značaja za istragu je novinarski fokus Lakić", objašnjava Pažin.

20:07 Pažin se slaže sa Ivanovićem da je ključno rasvjetliti slučaj u potpunosti, što znači pronaći i nalogodavce. "Ja nisam od onih koji prihvataju odgovor da niko nije odgovoran. Ako se ne može utvrditi ničija odgovornost, onda je odgovoran onaj koji tvrdi da nema odgovornosti", navodi Pažin.

20:04 Željko Ivanović je ispričao kako ga je pozvao Mladen Milutinović iz "Dana" koji se zadesio na mjestu pucnjave i obavijestio ga da je Lakić ranjena.On je potom, jer živi u neposrednoj blizini, strčao i došao do tog mjesta, a Lakić mu je rekla: "Ne sjekiraj se Željko, samo su me u nogu gađali".

20:03 Zoran Pažin je kazao da su lijepe vijesti što je Olivera Lakić izašla iz bolnice i da se nada da će se što prije vratiti na posao.

Tema emisije "Načisto" biće napadi na slobodne medije i posljednji u nizu - ranjavanje novinarke "Vijesti" Olivere Lakić.

Gosti Petra Komnenića su: izvršni direktor "Vijesti" Željko Ivanović i potpredsjednik Vlade Zoran Pažin.

