Strugar: Pavle bi bio izdajnik da je ostao uz skute svoje supruge Hrvatice

22:05 Strugar je rekao da ništa ne bi uradio drugačije.

"Sramota me je bilo kroz šta smo prošli rukovodeći se političarima. Nisam izgubio nijednu bitku, svi smo izgubili rat. Izjavio sam saučešće stradlim ljudima na teritorij Rožaja dok sam bio tamo. Moja jedinica je smijenjena pred kraj rata, postoji sumnja da je možda postojala ideja da se dođe do drugih okolnosti", kazao je Strugar.

22:00 Strugar je kazao da bi za crnogorsku javnost Pavle bio izdajnik da je odbio naređenje i ostao uz skute svoje supruge Hrvatice, u Podgorici.

"Njegove naredbe su upućene po svim pravilima Ženevske konvencije i ratovanja. Nikad nije naredio da se bombarduje Stari grad Dubrovnik", kazao je Strugar.

21:58 Strugar je rekao da ne kaže da bi neko personalno od političara iz Crne Gore trebalo da odgovara.

"Politika se krojla u Beogradu", rekao je Strugar.

21:49 Strugar je kazao da je njegov otac Pavle bio častan oficir i istinski patriota, a da je sa svih strana bilo nečasno ono što se dešavalo na ratištima od Slovenije do Kosova.

Što se Crne Gore tiče, Strugar je rekao: "Najlakše je bilo reći ne ili izvršiti samoubistvo. Pavle nije lik koji bi izvršio samoubistvo. Crnogorci su tražili komandanta Crnogorca, ništa nečasno nije naredio ili uradio. Moja majka je Hrvatica, katolkinja, moj otac Crnogorac. Kako je Pavle mogao 1991. da kaže Crnogorcima da neće da bude komandant? Nije Pavle i Predrag odlučio kuda će ići ova zemlja"

Komnenić je rekao da su Milo Đukanović i Momir Bulatović kazali da su "generali obmanuli" pomenuviši njegovog oca.

Komnenić navodi da Nikola Samardžić i Hagu kaže da je Pavle Strugar sa Bulatovićem autor priče od 30.000 ustaša na crnogoskoj granici što je bio razlog Bulatoviću i ekipi da krenu u mobilizaciju i opravdaju ono to je Svetozar Marović zvao "rat za mir".

"Pavle nije mogao da ih obmane jer je bio komandant teritorijalne odbrane. Naredba o tome je došla iz Beograda, ne iz komande Druge armije", kazao je Strugar.

21:43 Strugar je rekao da je njegov otac Pavle (haški osuđenik) časno vršeći dužnost na kraju završio kao komandant teritorijalne odbrane u Crnoj Gori.

"Najmanje 10 naredbi Pavla Strugara o zabrani otvaranja vatre na Stari grad Dubrovnik smo predočili sudu. Milan Jokić koji je priznao da je granatirao da bi dobio manju kaznu i lažno svjedočio protiv Pavla i Miloševića, Pavle je osuđen po jednoj tački optužnice. I on je ratni zloćinac zato što nije kaznio Jokića, a on ga i nije postavio na to mjesto nego Kadijević i Adžić. Kad je odveden kod Kadijevića i Adžića na raport, Jokić je vraćen na dužnost, a Pavle je tada završio s Jokićem, nije mogao ni da ga kazni ni da ga smijeni", poručio je Strugar.

21:40 Komnenić je pitao da li je oslobađajuća presuda sa obrazloženjem nedostatka dokaza nakon katastrofalne, besmislene optužnice, satisfakcija Strugaru ili se njegova agonija nastavlja.

"Nije satisfakcija, agonija se nastavlja. način i pristup rada od vojnog do civilnog je kriminalan",rekao je Strugar.

21:35 Komnenić je pomenuo ljude koji su u Kaluđerskom lazu izvršili uviđaj konstatujući da civilmi vlastima i policiji nije dozvoljen pristup.

"Nisu mi dali da priđem mjestu događja. Zašto poslije nisu došli civilni organi da izvrše uviđaj", kazao je Strugar.

21:29 Strugar je kazao da je na suđenju saznao da su mrtvi ljudi prebačeni u masovnu grobnicu na Kosovu.

Strugar je pitao da li bi on da je počinio zločin u Kaluđerskom lazu poslao istražne organe.

"Ovakve istražne organe bi poslao i ubica", kazao je Komnenić

21:23 Na pitanje gdje je bio 18. aprila kada je iz zasjede otvorena vatra na ljude u Kaluđerskom lazu, Strugar je kazao: "Bio sam na svom komandnom mjestu u Bogajama, selu prije Rožaja, šest, sedam, možda i osam, devet km od Kaluđerskog laza".

"Oko osam, devet uveče sam saznao da se u Kaluđerskom lazu desio incident sa pucnjavom, da ima ranjenih ii mrtvih. Rekao sam da ću ujutro dovesti istražne organe da urade uviđaj", kazao je on.

Rekao je da nije izdao svojim ljudima da zauzmu mjesto s kojeg se pucalo

21:18 Strugar je rekao da je za vrijeme NATO bombardovanja bila najbliže situacija da se dogodi građanski rat u Crnoj Gori.

"Slobodan Žarić je postavljen za komandanta specijalne jedinice MUP CG i bio je smješten u Lokvama. Da nisam tada uspostavio profesionalni odnos prema oficiru MUP CG mislim da je moglo da bude svega i svačega. Održao je sastanak sa vojom jedinicom i tada su spuštene puške", rekao je Strugar.

Kazao je da su mu zabranili da ima kontakte sa predstavnicima civilne vlasti i MUP Crne Gore.

Kazao je da je Žarićeva uloga u sprječavanju građanskog rata u Cnoj Gori bila odlučujuća.

21:12 Strugar je poručio da ako je dao iskaz u istrazi i nije određen pritvor, da li bi se dobrovoljno javio.

Rekao je da kada je čuo da su drugi uhapšeni i nije bio spreman da dođe u zatvor u Crnu Goru.

"Ja da prihvatim da me državni tužilac stavi u zatvor u Bijelom Polju tri godine dok oni završe. Ne pada mi na pamet", kazao je on

21:08 Strugar je rekao da je tužilaštvo radilo neprofesionalno.

"Leševe su mi podmetali", kazao je on.

"Od mene su mogli čuti samo da se prema civilima ponaša humano i u skladu sa Ženevskom konvencijom", rekao je Strugar.

21:07 Strugar je rekao da je crnogorsko tužilaštvo njemu u njegovoj porodici napisalo na čelu "ratni zločinac odgovoran za ubistvo 23 civila albanske nacionalnosti" te da zbog toga mora da im zamjeri.

"To je bila Vesna Medenica, ona je prva izašla u javnost sa takvom kvalifikacijom prje nego što je i istraga krenula. Onda je preuzela Stojanka Radović, koja je potpisala optužnicu. Nijedan svjedok ne govori da sam ja tu, ko je pucao, koliko je ljudi pucalo. Na osnovu čega je njih sedmorica odvedeno u zatvor a ne neki drugi", kazao je Strugar.

20:58 Strugar je rekao da kada je došao u Berane da su barikade bile između policije i vojske.

"Teško je bilo biti u Beranama tih dana na početku NATO bombardovanja. Zatekao sam cijev uperenu policije ka vojsci i vojske ka policiji. Mojim potičinjenima sam rekao da ovo odmah mora da prekine. Razgovaraću sa MUP. predsjednikom opštine Berane, Rožaje. Zamislite kad je jedan brat kod mene ljekar, a drug je u jednici MUP. Zar ćete pucati jedan na drugog zbog različitih političkih opredjeljenja. Ja to neću da dozvolim. Puca se kroz Berane, izbušili su autobus. Sošli su pod dejstvom alkohola", kazao je on.

20:55 Strugar je kazao da je cilj zvaničnog Beograda bio zaštititi granice što se tiče vojske na Kosovu.

"Možda je vojska imala i neki drugi zadatak u Crnoj Gori. Meni nije saopšteno. Većina pravoslavnog stanovništva sjevera Crne Gore je pružalo podršku Beogradu, a ne Podgorici", kazao je Strugar.

On je kazao da je on rekao vojsci da se pod okriljem rata neće desiti građanski rat u Crnoj Gori dok je on komandant.

Na pitanje Komnenića da li je to bio jedan od ciljeva zvaničnog Boegrada, Strugar je rekao: "Moguće, jedan od ciljeva, moguće".

20:44 Strugar je rekao da su "Frenkijevci, Crvene beretke" bili pod komandom iz Srbije, a njegova jedinica pod kontrolom iz Crne Gore.

Kazao je da su u njegovoj jedinici bili ljudi koji su bili seljaci, ljekari, inženjeri, dato im je oružje a njemu je data komanda.

"Bilo me je sramota što sam morao da budem komandant te jedinice. Kada je general dolazio u posjetu, zatekli smo pet-šest pijanih rezervista kod jednog topa, nije bilo nikog drugog", rekao je Strugar.

20:43 "Neki ljudi su stradali 1998. a neko ih je meni gurnuo u drugu tačku optužnice", rekao je Strugar

20:41 Strugar je kazao da su u njegovom reonu viđene razne druge paravojne i legalne jedinice, "Frenkijevci", "Crvene beretke".

20:38 Strugar je rekao u toku rata nije znao za stradanje nijedne od 11 osoba koje se pominju u optužnici pod tačkom 2.

20:34 Strugar je rekao da se njemu stavljalo u optužnicu da je on naredio da se ubije čovjek za koga je sudski vještak utvrdio da je umro prirodnom smrću.

"Neki od njih su stradali kada ja i nisam bio na toj teritoriji ili prije ili poslije i to je utvrđeno", rekao je on

"Dokazano je da su četiri lica stradala u Kaluđerskom lazu", kazao je Strugar.

Strugar je rekao da je čovjek albanske nacionalnosti kojeg su odveli u bolnicu u Beranama, a koji je kasnije podlegao povredama, tvrdio je da su njegovog brata mrtvog doveli u Kaluđerski laz, a stradao je na Kosovu.

20:25 Strugar smatra da je pritisak međunarodne zajednice razlog što je crnogorsko tužilaštvo krenulo u tu priču.

"Žalosno je što se tužilaštvo nije bavilo svojim poslom. Što se tužilaštvo 2.000. nije pozabavilo svjedocima, dokazima?. Tada sam došao i dao izjavu u Bijelom Polju. Zašto nisu tada radili istragu ako su bili nezadovoljni vojnom istragom", pitao je Strugar.

"Nažalost tužilaštvo se rukovodilo saznanjima NVO, novinarskim natpisima, neprovjerenim, i na osnovu toga došlo do zaključka", rekao je Strugar.

20:20 Strugar je potvrdio da je ubijena starica i dijete, a a Komnenić je pročitao saopštenje Vojske Jugoslavije da su ubijeni teroristi.

"To nisu teroristi", rekao je Strugar dodavši da je to saopštenje nestručno napisano, a ne lažno.

"To su bile izbjeglice ni krive ni dužne koje su tražile spas na teritoriji gdje se ne vodi rat. Zašto se baš tog dana to dogodilo u Kaluđerskom lazu to ne znamo ni vi ni ja, jer nijedna istraga nije dala odgovor na to, Nisam bio na licu mjesta", rekao je Strugar.

Strugar je rekao da je širina njegovih borbenih jedinica bila 30, kilometara a trebala je da bude 5-6 kilometara i da ne može da bude na tri mjesta u isto vrijeme.

20:12 Strugar je rekao da je kad se desio slučaj on izveo istražne organe na teren.

"Šta su čekale civilne strukture, mislim da nisam dobar sagovornik da odgovorim zbog čega. Namještanje dokaza u mom slučaju sa namještenim svjedocima, započeto je suđenje meni i sedmorici optuženih. To je bio kriminalni akt", kazao je Strugar.

20:05 Strugar je kazao da je oslobađajuća presuda kasno došla i da će satisfakciju naći nakon razgovora sa Komnenićem.

Kazao je da je jednim dijelom skinuta ljaga sa njegovog imena.

"Šta sam doživljavao tih osam godina to zna moja porodica i ja", rekao je Strugar.

Poručio je da se osjeća loše što će ga porodice stradalih uvijek smatrati zločincem.

On je kazao da se nije borio sa albanskim izbjeglicama i civilima nego sa jedinicama Oslobodilačke vojske Kosova (OVK), naoružanim grupama koje subile ubacivane sa teritorije Albanije na teritoriju Kosova i Crne Gore.

Tema emisije:

U novom izdanju emisije ''Načisto'' pogledajte ekskluzivni razgovor sa Predragom Strugarom, prvooptuženim i pravosnažno oslobođenim u procesu za ratni zločin u Kaluđerskom lazu i okolini, gdje je tokom NATO intervencije 1999. godine ubijeno više albanskih izbjeglica sa Kosova.

Pogledajte kako i zašto padaju optužnice crnogorskog tužilaštva za ratne zločine, što je građane do sada koštalo preko pet miliona eura.

Šta nakon tri godine od oslobađajuće presude kaže Predrag Strugar, čiji je otac Pavle, haški osuđenik, u Ševeningenu izdržavao zatvorsku kaznu zbog napada na Dubrovnik.

Vidimo se u četvrtak u 20h u emisiji ''Načisto'', samo na TV Vijesti!

