UŽIVO Strugar: To su bile izbjeglice ni krive ni dužne koje su tražile spas...

20:25 Strugar smatra da je pritisak međunarodne zajednice razlog što je crnogorsko tužilaštvo krenulo u tu priču.

"Žalosno je što se tužilaštvo nije bavilo svojim poslom. Što se tužilaštvo 2.000. nije pozabavilo svjedocima, dokazima?. Tada sam došao i dao izjavu u Bijelom Polju. Zašto nisu tada radili istragu ako su bili nezadovoljni vojnom istragom", pitao je Strugar.

"Nažalost tužilaštvo se rukovodilo saznanjima NVO, novinarskim natpisima, neprovjerenim, i na osnovu toga došlo do zaključka", rekao je Strugar.

20:20 Strugar je potvrdio da je ubijena starica i dijete, a a Komnenić je pročitao saopštenje Vojske Jugoslavije da su ubijeni teroristi.

"To nisu teroristi", rekao je Strugar dodavši da je to saopštenje nestručno napisano, a ne lažno.

"To su bile izbjeglice ni krive ni dužne koje su tražile spas na teritoriji gdje se ne vodi rat. Zašto se baš tog dana to dogodilo u Kaluđerskom lazu to ne znamo ni vi ni ja, jer nijedna istraga nije dala odgovor na to, Nisam bio na licu mjesta", rekao je Strugar.

Strugar je rekao da je širina njegovih borbenih jedinica bila 30, kilometara a trebala je da bude 5-6 kilometara i da ne može da bude na tri mjesta u isto vrijeme.

20:12 Strugar je rekao da je kad se desio slučaj on izveo istražne organe na teren.

"Šta su čekale civilne strukture, mislim da nisam dobar sagovornik da odgovorim zbog čega. Namještanje dokaza u mom slučaju sa namještenim svjedocima, započeto je suđenje meni i sedmorici optuženih. To je bio kriminalni akt", kazao je Strugar.

20:05 Strugar je kazao da je oslobađajuća presuda kasno došla i da će satisfakciju naći nakon razgovora sa Komnenićem.

Kazao je da je jednim dijelom skinuta ljaga sa njegovog imena.

"Šta sam doživljavao tih osam godina to zna moja porodica i ja", rekao je Strugar.

Poručio je da se osjeća loše što će ga porodice stradalih uvijek smatrati zločincem.

On je kazao da se nije borio sa albanskim izbjeglicama i civilima nego sa jedinicama Oslobodilačke vojske Kosova (OVK), naoružanim grupama koje subile ubacivane sa teritorije Albanije na teritoriju Kosova i Crne Gore.

U novom izdanju emisije ''Načisto'' pogledajte ekskluzivni razgovor sa Predragom Strugarom, prvooptuženim i pravosnažno oslobođenim u procesu za ratni zločin u Kaluđerskom lazu i okolini, gdje je tokom NATO intervencije 1999. godine ubijeno više albanskih izbjeglica sa Kosova.

Pogledajte kako i zašto padaju optužnice crnogorskog tužilaštva za ratne zločine, što je građane do sada koštalo preko pet miliona eura.

Šta nakon tri godine od oslobađajuće presude kaže Predrag Strugar, čiji je otac Pavle, haški osuđenik, u Ševeningenu izdržavao zatvorsku kaznu zbog napada na Dubrovnik.

