"Vlast ima 20 miliona eura za kupovinu glasova od šverca duvana"

Tok emisije

21:12 Medojević procjenjuje da je vlastima 20 miliona eura na raspolaganju za kupovinu glasova u 2018. godini, a da je taj novac stečen upravo švercom duvana.

21:01 Lider PzP ukazuje da je problem sive ekonomije i to što ionako štetan proizvod kao što su cigarete, može biti još štetniji jer ih niko ne kontroliše po pitanju kvaliteta.

20:55 Medojević ukazuje na korelaciju između velike cijene cigareta i rasta upotreba lakih droga i anti-depresiva.

20:50 Kaluđerović ističe da je primjer nedodirljivosti i fabrika cigareta u Mojkovcu, kojoj samo lojalni i bliski vlastima imaju pristup.

20:43 Funkcioner DF objašnjava da kontejneri dolaze u Luku Bar, da se ne evidentiraju na carini i da završe u nekom od magacina, a odatle distribuiraju po Crnoj Gori. Medojević tvrdi da su cigarete zaplijenjene na Karabuškom polju već vraćene i prošvercovane, a da je policijska akcija bila posljedica sukoba u vlasti.

20:38 Nebojša Medojević tvrdi da informacije dobija od ljudi koji svakog dana piju kafu sa Acom i Milom Đukanovićem, a koji se boje da će oni platiti cijenu kada padne aktuelna vlast.

Kaže da su ti ljudi zaradili milione, ali stostruko manje od Đukanovića.

20:32 Medojević tvrdi da 25 odsto od prihoda šverca duvana u izbornoj godini ide u crne fondove koje kontroliše obavještajna služba.

20:25 Kaluđerović smatra da se namjerno izbjegavao efikasan obračun sa sivom ekonomijom. "Potpuno ciljano je, voljom države, uveden stečaj u Duvanski kombinat u Podgorici, najstarije privredno društvo u Crnoj Gori", kaže Kaluđerović.

20:21 Medojević navodi da se 800 tona, odnosno 50 miliona paklica godišnje, proda ilegalno što znači da je država oštećena od 50 do 150 miliona eura na godišnjem nivou.

"Nema te inspekcije, nema tog tužioca koji može da se suprotstavi Đukanovićima, a oni vode ovaj posao..." On navodi da ljudi koji prodaju cigarete na ulici ne mogu da zarade preko 400 eura od toga, a da Đukanovići zarađuju stotine miliona eura.

20:19 Kaluđerović navodi da ima razumijevanja prema onima koji su prinuđeni da se bavi ilegalnom prodajom cigareta, jer su oni zadnji u lanci odgovornosti na koje treba uprijeti prstom.

20:14 Lider PZP kaže da je oko 6 milijardi eura od šverca duvana završilo u džepovima braće Đukanović, povezanih tajkuna i ostalih partnera.

20:09 Medojević ističe da je šverc duvana obilježio modernu istoriju Crne Gore i da se sve u posljednjih 25 godina može analizirati kroz tu aktivnost. On podsjeća da je zbog šverca duvana došlo do raspada DPS, do sukoba sa Miloševićem i smatra da je to bio razlog i za pokretanje priče o nezavisnosti Crne Gore.

"Čitava kapitalistička elita u Crnoj Gori je nastala na švercu duvana".

Foto: printscreen

20:08 Kaluđerović je ocijenio da nepojavljivanje nadležnih pokazuje neodgovornost prema zainteresovanoj javnosti. "Ovo je postala konstanta ponašanja vlasti kada su u pitanjju razgovori na aktuelne teme", poručio je Kaluđerović.

Foto: printscreen

20:02 U studiju nema predstavnika Vlade Crne Gore niti ijedne od državnih institucija, iako je bilo najavljeno da će doći Nemanja Katnić, državni sekretar u Ministarstvu finansija.

Agencija za duvan i Uprava za inspekcijske poslove su se oglasili saopštenjima, a nije bilo zvaničnog oglašavanja iz vladine Komisije za suzbijanje sive ekonomije.

Šta država čini da suzbije sivo tržište cigara? Ko toleriše prodaju cigara bez akciznih markica pored pijaca, u ulazima zgrada, privatnim kućama, pa čak i prodavnicama?

Za koliko je pala prodaja na legalnom tržištu nakon je država treći put u posljednjih 9 mjeseci povećala akcize na cigarete, a duvanski proizvodi značajno poskupili? Da li "duvanski put" opet vodi do Crne Gore?

Ovo su neka od pitanja koja će otvoriti večerašnji Reflektor.

Gosti u studiju Nebojša Medojević, funkcioner DF-a i bivši član Odbora za bezbjednost i Velizar Kaluđerović - funkcioner Demokratske Crne Gore.

Gledajte Reflektor večeras od 20h na Televiziji Vijesti!

Ocijeni: 1 2 3 4 5 5 (10 glasova)