Većini u Savjetu CBCG istekao mandat još 2016, Skupština ne bira nove članove

Nakon što je Savjet Centralne banke dostavio Skupštini jednoglasan predlog za razrješenje viceguvernerke Irene Radović, postavlja se pitanje koliko je ta odluka legitimna jer je većini članova tog tijela davno istekao mandat.

Milorad Jovović, Milivoje Radović, Asim Telaćević i Srđa Božović trebalo je da budu zamijenjeni još u novembru 2016. godine. Oni po zakonu mogu da vrše funkciju do izbora novih članova, ali ovo već ide unedogled, smatraju u opoziciji.

"Apsolutno je to stvar političkog nadgornjavanja unutar parlamentarne većine. Zašto to nije urađeno sada u ovom krnjem Odboru za finansije i budžet, i zašto se sada neke stvari ruše koje su mukotrpno godinama građene, to je pitanje za predstavnike parlamentarne većine koji su jedini u Odboru i koji bi to trebalo da završe već davno", ističe nezavisni poslanik Aleksandar Damjanović.

I Televizija Vijesti pitala je članove Odbora za ekonomiju, ali odgovor ni nakon par sati čekanja nisu uspjeli da dobiju. Dobili su samo poziv na sjednicu Odbora u četvrtak, na čijem dnevnom redu nije izbor članova Savjeta Centralne banke.

S druge strane, iz Demokratskog fronta najavljuju da će ovih dana, nakon što popune skupštinske odbore, pokrenuti ovo pitanje.

“Meni djeluje da ne talasaju očigledno puno ti članovi odbora i da im odgovaraju tako da DPS nije imao potrebu da se oglašava time, odnosno da pokreće tu proceduru”, smatra Branka Bošnjak, poslanica DF-a.

U DF-u kažu da u prilog tome da treba hitno pokrenuti tu proceduru govori i najnovoji slučaj sa viceguvernerkom Radović.

„Očigledno da tamo postoje neke podjele i u Savjetu i u rukovodstvu Centralne banke, a to naravno nije dobro za finansijski sistem Crne Gore. Treba požuriti tu proceduru i treba pokušati da se depolitizuje taj Savjet Centralne banke, a ne da se prave truli kompromisi“, ističe Bošnjak.

Podsjetimo, iz Centralne banke je u obrazloženju za razrješenje Radović, navedeno da nije pokazala potrebni nivo stručnosti, da je odala poslovnu tajnu i predlagala odluke u ličnom interesu. Radović je, s druge strane, optužila guvernera Radoja Žugića za odmazdu i mobing.

