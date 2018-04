Više od polovine optuženih za korupciju oslobođeni ili minimalno osuđeni

Statistika skriva ali i otkriva. U slučaju crnogorske borbe protiv korupcije u proteklih 9 godina ona pokazuje da je više ljudi, koji su krivično gonjeni, na kraju oslobođeno ili su dobili minimalne kazne, nego što je osuđeno. To pokazuje tabela bilansa rezultata u procesuiranju slučajeva korupcije u periodu od 2009. do 2018. godine, koju su popunjavali državni organi, među kojima sudstvo i tužilaštvo i potom dostavili Vladi.

Po tabeli do koje je došla Televizija Vijesti, od 2009. do kraja 2017. godine protiv 957 lica donijete su pravosnažne presude u slučajevima korupcije. Od toga je 296 osoba ili čak skoro jedna trećina prošlo s oslobađajućim presudama. Kada tome dodamo da je još 186 lica osuđeno na kazne ispod minimalnih propisanih zakonom ili na uslovne kazne to je, računajući i oslobađajuće presude, ukupno 482, što je preko 50 posto od ukupnog broja presuda. 355 presuda su osuđujuće a 73 lica osuđena su tačno na minimalne kazne po zakonu dok su 84 osobe dobile veću kaznu od one propisane zakonom, pokazuje tabela.

Takođe, u ovom periodu, po tabeli, imamo i 735 nepravosnažnih presuda u slučajevima korupcije. Od toga je takođe značajan broj lica - 202-oje – oslobođeno, dakle opet preko jedne četvrtine. 166 osoba dobilo je minimalnu kaznu po zakonu ili nižu od nje. 114 lica prošlo je sa uslovnim, novčanim i kaznama rada u javnom interesu.

Dakle, 202 oslobađajuće presude plus 280 presuda sa minimalnom kaznom ili uslovnom osudom daju 482 od 735 nepravosnažnih presuda odnosno čak 65,5 posto ili dvije trećine u kojima se desilo oslobađanje od odgovornosti ili blaga kazna i uslovna osuda. U ovom periodu imali smo i 341 osuđujuću presudu a na kazne veće od zakonskog minimuma nepravosnažno su osuđene tek 93 osobe.

Da se ne bi stekao utisak da nadležni ništa ne rade treba reći da je u ovom periodu pokrenuto preko 2 hiljade istraga od kojih 80 posto otkad su na čelu Tužilaštva Ivica Stanković i Milivoje Katnić. Samo u prvoj godini njihovog mandata, od sredine 2015. do sredine 2016. bilo je aktivno preko hiljadu istraga, pokazuje tabela. Ipak, postavlja se pitanje - da li te istrage na kraju mogu popraviti ovu lošu statističku sliku?

Ovo tim prije jer je, po ovoj tabeli, za 9 godina čak skoro 4 hiljade slučajeva korupcije provjeravano ali na kraju nije bilo optužnica pa su slučajevi zatvoreni. U istom periodu 79 osoba izvuklo se jer su njihovi slučajevi zastarjeli.

Na kraju, postavlja se pitanje – da li ova statistika treba da zabrine i koga? Evropska komisija je u izvještaju o Crnoj Gori predstavljenom ove sedmice saopštila da je inicijalni bilans rezultata u istragama, optuženjima i pravosnažnim presudama u slučajevima visoke korupcije ostvaren, ali da je potrebno da bude dodatno konsolidovan. Uprkos napretku, korupcija je rasprostranjena u mnogim oblastima i ostaje povod za zabrinutost, zaključili su u Briselu.

