Vozači kamiona tvrde da na Božaju čekaju i do 15 sati: Ko je zakazao?

Vozači kamiona tvrde da se na graničnom prelazu Božaj ne tako rijetko ulazak u Crnu Goru čeka od pet do nestvarnih 15 sati. Objašnjavaju da im zbog toga što policija ne postupa profesionalno, ture od dvije do tri stotine kilometara traju po dva dana, pa su prinuđeni da prestanu da rade svoj posao. Tvrde da albanska strana radi efikasno, te da su nepotrebna zadržavanja na našoj strani.

"Znači ja sam sinoć sa kamionom došao u 21:15 na albansku granicu. U pola 10 su meni papiri bili gotovi. U 20 do 10 sinoć naši papiri predati Zetatrans špediciji -sinoć 19. juna- sad je 20. jun prošlo je podne. Ja sam još uvijek na graničnom prelazu. Zašto, zato što neko ne radi svoj posao", kaže vozač kamiona Slobodan Jokić.

Vozači ističu da ljudi iz policije uvijek imaju isti odgovor - da nije do njih, već je takav prelaz. S druge strane oni koji su svakodnevno na granici kao najveći problem vide to što se mala- pretresaju na trakama za teretna vozila.

"Ja razumijem da mora da izvrši pretres motornog vozila, to je u redu, granični je prelaz. Ali ne mora da ga pretresa ispred kamiona da čekam sat, dva dok on pretrese vozilo. Znači to mora da se reguliše", dodaje Jokić

Tvrde i da pojedini policajci svjesno zanemaruju svoj posao na prelazu.

"Ove utakmice su pa ovaj -ljudi oće da pogledaju-nisu kući, a pogledo bih i ja rado. Otkad ste došli nijedno auto nije stalo na našu traku a oni to rade svakodnevno. Vjerovatno im je vrućina pa ne mogu no moraju u lad", kaže Milenko Eraković.

Ovo jeste najveći ali nije jedini problem. Ljudi koji upravljaju teretnjacima pojašnjavaju da ih dug boravak na granici automatski vodi u druge prekršaje, za koje plaćaju basnoslovne kazne.

"Mene kad saobraćajni policajac zaustavi u Tuzi prije mjesec i po. Napisao prijavu na firmu 2 hiljade eura. Zašto zato što mi je traka neispravna. Mene traka ne može da bude ispravna ako granični prelaz prelazim 15 sati. Ovim radom ili neradom kako li već mene čekaju u drugi prekršaj. I đe sam ja tu", dodaje Jokić.

Vozači, koji su tek nakon 18 sati prešli granicu, poručuju da bi voljeli da porazgovaraju sa nadležnima i spriječe da se ovakve situacije događaju u budućnosti jer ako ovakvu sliku imamo na početku turističke sezone, šta možemo očekivati tokom jula i avgusta. Mi smo policiji poslali zvaničan mejl i između ostalog pitali zašto se kamioni toliko zadržavaju na granici? Zbog čega nijesmo efikasni kao naši susjedi, te kako će se navedeni problemi riješiti. Iz PR službe Uprave policije nam je rečeno da odgovore koje smo tražili oko dva sata, danas ne možemo dobiti.

"Komandir kaže, ja radim svoj posa. I ja radim svoj posa, ali ti mi ne daš."

